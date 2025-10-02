نسبة الحضور وصلت 90%.. مصطفى بكري يشيد بجهود وزير التعليم بعد انطلاق العام الدراسي



أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن وزير التربية و التعليم محمد عبد اللطيف، يقوم بزيارات ميدانية متواصلة للمدارس في مختلف المحافظات لمتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه الجهود تعكس حرصه على تطوير المنظومة التعليمية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن نسبة حضور الطلاب في الفصول وصلت اليوم إلى أكثر من 90% بعد أن كانت ضعيفة للغاية في السابق.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بيروح مكتبة الساعة 6 الصبح وبيروح بيته الساعة 11 باليل، وهذا مجهود يفوق الطبيعة البشرية.