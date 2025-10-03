قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان رسمي| التفاصيل الكاملة لموافقة حماس على خطة ترامب للسلام
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وليد هندي: بيوتنا بتتفتح دلوقتي من الموبايل مش الباب

بسمة وهبة
بسمة وهبة

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن مؤسسة الأسرة تبقى الأساس الأول في حماية الأجيال الجديدة من الانجراف وراء مخاطر الرقمنة، مشددًا على أن دور الأب والأم لا يجب أن ينحصر في توفير الدعم المادي فقط.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، غياب الحوار الإنساني المباشر بين الآباء والأبناء يجعل الشباب يشعرون بأنهم أكثر مسؤولية من جيل آبائهم، في حين أن الحقيقة هي أن مسؤوليات الوالدين أكبر وأعمق من مجرد تقديم الوسائل المادية.

وأكد أن انشغال بعض الأسر بتأمين "الكومبيوتر والتابلت والمدرسة الخاصة والسيارة الحديثة" لا يعوض غياب المشاركة الوجدانية.
وأوضح أن الأب والأم مطالبان اليوم بمرافقة أبنائهم رقميًا وواقعيًا، من خلال مشاركة الألعاب الإلكترونية معهم، وفهم لغتهم الخاصة، والتواجد في تفاصيل يومهم، حتى لا يشعر الأبناء بأنهم متروكون أو منفصلون عن أسرهم.

وشدد هندي على أن خطورة المرحلة تكمن في أن "البيت لم يعد يفتح من الباب فقط، بل يدخل من الشباك عبر السوشيال ميديا"، وهو ما يفرض وعيًا أكبر على الأهل بضرورة مراقبة من يتواصل معهم الأبناء، وما يتابعونه من محتوى، دون اللجوء إلى أساليب الترهيب وإنما من خلال الحوار والمشاركة الفعّالة.
 

وليد هنداوي السوشيال ميديا الاطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

