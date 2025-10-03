قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان رسمي| التفاصيل الكاملة لموافقة حماس على خطة ترامب للسلام
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
توك شو

بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف الإعلامي مصطفى بكري أن التوتر بين مصر وإسرائيل بلغ ذروته مؤخرًا، بعد تصريحات مثيرة حول تهجير سكان غزة وتجميد إمدادات الغاز.

وأوضح في برنامجه «حقائق وأسرار»  أن الاتهامات الموجهة للقاهرة بحشد قوات على الحدود غير دقيقة، مشيرًا إلى أن إسرائيل سبق وأن وافقت على تعزيز القوات المصرية في سيناء لمحاربة الإرهاب.

احتلال رفح ومحاور التوتر في العلاقة مع إسرائيل

أشار بكري إلى أن ما حدث في مدينة رفح ومحور فيلادلفيا، بالإضافة إلى الأحداث عند معبر رفح، زاد من حدة التوتر بين الطرفين.

وأكد أن الموقف المصري كان واضحًا منذ البداية في رفض التهجير القسري، والسعي لإيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية.

الخطة الأمريكية دعم مؤقت أم تدشين لمرحلة سياسية؟

كشف بكري عن أن الخطة الأمريكية التي صدرت بتاريخ 24 سبتمبر 2025 تتضمن 21 بندًا، وهي لا تتضمن تهجيرًا للفلسطينيين، بل تدعم مرحلة انتقالية تمهّد عودة السلطة الفلسطينية لاحقًا.

وأضاف أن بعض الدول  بما فيها مصر  رحّبت بالخطة مع بعض التحفظات على بعض البنود.

وذكر بكري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع مهلة مضغوطة للتوصل إلى تفاهم مع حركة حماس، محذرًا من “فتح أبواب جحيم” في حال فشل التوصل لاتفاق، وداعيًا الفلسطينيين إلى الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا في غزة.

التحركات العسكرية في المنطقة: إيران في المقام الأول

لفت بكري إلى أن الانتشار العسكري الأمريكي والبريطاني في الشرق الأوسط ليس محض صدفة، بل يهدف إلى ردع إيران وربما روسيا أيضًا، بعد المكاسب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أن هذا التمركز يندرج ضمن مخطط أوسع لإعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة بما يخدم المصالح الأمريكية-الإسرائيلية، لا سيما الاتفاقات الإبراهيمية ومد جسور التحالفات.

الإعلامي مصطفى بكري التوتر بين مصر وإسرائيل تهجير سكان غزة

طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
