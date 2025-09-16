مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات الشح المائي

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، السيد إبراهيم الحواج وزير الأشغال البحرينى، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبحرين في مجال الموارد المائية .

و أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزير البحرينى، مشيراً لحرص مصر على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين ومختلف الدول العربية من خلال تبادل الأفكار والتعرف على التجارب الناجحة بمختلف الدول وبما ينعكس على تحسين عملية إدارة المياه بالمنطقة العربية.

ومن جانبه، أعرب الحواج عن سعادته بلقاء الوزير، مشيرا لتشابه التحديات المائية التي تواجه مصر والبحرين وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين البلدين لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل الفعال مع الشح المائى الذى يواجه كلا البلدين .

تطوير آلية العمل

واستعرض الدكتور سويلم رؤية الوزارة لتطوير آلية العمل بها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، والتى من أبرزها الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى لتسهيل إدارة ومتابعة المنظومة المائية، والتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام المياه، والتوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

وتم الاتفاق بين الوزيرين على تعزيز التعاون في مجالات معالجة المياه، والإطلاع على الخبرة المصرية في هذا المجال، وأيضا التعاون بين البلدين فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد أدوات التعامل مع تحديات المياه والغذاء في العالم العربى، بالإضافة للتعاون فى مجالات الإستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فى مجال المياه مثل استخدام الذكاء الإصطناعى وصور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية فى إدارة المياه .

كما أكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدريب وبناء قدرات العاملين في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال الإستفادة من الأمكانيات المتميزة لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى .