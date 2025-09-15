قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
أخبار البلد

وزير الري يؤكد أهمية تدريب الكوادر البشرية بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية تدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية بالوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة في المجالات الجديدة مثل معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا، لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك.

وقال الدكتور سويلم - خلال اللقاء - إن البنك الدولي يعد من أهم شركاء التنمية مع وزارة الموارد المائية والري..مشيدا بمجالات التعاون العديدة المنفذة سابقا بين الجانبين.

واستعرض الوزير العديد من مجالات التطوير التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية في مجال تطوير التشريعات وتطبيق مبادئ الحوكمة مثل إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وعملية تشكيل المجلس الأعلى للمياه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وتسهيل إجراءات استصدار التراخيص، ومواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.

وأشار إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات وانتهاج سياسات حديثة لتنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، بما يسهم في تعظيم كفاءة إدارة المياه، وزيادة العائد من وحدة المياه، ودمج مؤشرات التكيف والتخفيف من تغير المناخ في مشروعات الوزارة المختلفة، مستعرضا أهم محاور وأدوات الجيل الثاني مثل التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

كما تم استعراض النتائج الأولية للدراسة الخاصة بإدارة المياه بترعة السويس، وإجراءات تطوير هذه الدراسة لإعداد حلول مستدامة وطويلة الأجل لتحديات المياه على الترعة لتلبية الاستخدامات المختلفة بكامل زمام الترعة.

وزير الموارد المائية الكوادر البشرية البنك الدولي مشروعات

