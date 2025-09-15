وزير الري يؤكد أهمية تدريب الكوادر البشرية بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية تدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية بالوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة في المجالات الجديدة مثل معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا، لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك.

وقال الدكتور سويلم - خلال اللقاء - إن البنك الدولي يعد من أهم شركاء التنمية مع وزارة الموارد المائية والري..مشيدا بمجالات التعاون العديدة المنفذة سابقا بين الجانبين.

واستعرض الوزير العديد من مجالات التطوير التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية في مجال تطوير التشريعات وتطبيق مبادئ الحوكمة مثل إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وعملية تشكيل المجلس الأعلى للمياه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وتسهيل إجراءات استصدار التراخيص، ومواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.

وأشار إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات وانتهاج سياسات حديثة لتنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، بما يسهم في تعظيم كفاءة إدارة المياه، وزيادة العائد من وحدة المياه، ودمج مؤشرات التكيف والتخفيف من تغير المناخ في مشروعات الوزارة المختلفة، مستعرضا أهم محاور وأدوات الجيل الثاني مثل التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

كما تم استعراض النتائج الأولية للدراسة الخاصة بإدارة المياه بترعة السويس، وإجراءات تطوير هذه الدراسة لإعداد حلول مستدامة وطويلة الأجل لتحديات المياه على الترعة لتلبية الاستخدامات المختلفة بكامل زمام الترعة.