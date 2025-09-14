قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية
دبلوماسي: قمة الدوحة رسالة تضامن ضد عدوان إسرائيل وفرصة لدعم فلسطين
أخبار البلد

التخطيط: نستهدف استثمار 144.8 مليار جنيه بقطاع الزراعة والري في 2025 - 2026

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
شيماء مجدي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ، إن قطاع الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر وأحد الركائز، موضحة أن القطاع الزراعى  يلعب دورًا محوريًا في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاط تصدير الحاصلات الزراعية .

وأضافت " المشاط" خلال كلمة مسجلة بمؤتمر صحاري أن القطاع الزراعى من أكثر القطاعات تعزيزا للتنمية المستدامة ، مشيرة إلي أن  الخطة تُوجّه استثمارات كلية فى قطاعي الزراعة والري قدرُها نحو 144.8 مليار جنيه لأنشطة الزراعة والري في عام 25/2026.

وأوضحت أن القطاع الزراعي  يشكل إحدى الركائز الرئيسة لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجستية. 

كان علاء فاروق وزير الزراعة ،قال إن تنظيم معرض صحاري فى مصر الحدث الأبرز في قطاع الزراعة بمصر والشرق الأوسط فى ظل مايتماشي مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلي الخارج .

وأشار "فاروق" خلال مؤتمر بمعرض صحاري ، إلي أن القيادة السياسية فى مصر  تهتم بالقطاع الزراعى وتعطى له الأولوية باعتباره أحد ركائز الأكن القومى ، مضيفا أن تشجيع الاستثمار فى الزراعة التكنولوجية والرقمية فى القطاع  يفتح أقافا واعدة للمحاصيل المصرية بالدخول إلي الأسواق الخارجية بقوة .


وأضاف وزير الزراعة  أن المعرض يعد  فرصة لتبادل الخبرات الدولية وإيجاد حلول للتحديات التى تواجه القطاع الزراعي منها التغيرات المناخية ، وتوسيع الرقعة الزراعية ، وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى القطاع الزراعي بمصر مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير.


ويشهد المعرض مشاركة دولية واسعة ومبادرات زراعية جديدة،  ويقام في الفترة من 14 وحتى 16 سبتمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة  لأكثر من 350 شركة عارضة، تمثل أكثر من 450 علامة تجارية من 10 دول مختلفة:إسبانيا ، سنغافورة، هولندا ، تركيا ، الصين ، الهند، اليونان، إيطاليا، بولندا، الأردن.

ويستضيف المعرض بعثات مشترين دوليين من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والعراق، بالإضافة إلى المشترين المحليين من المحافظات المختلفة، مما يعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري.

وزيرة التخطيط مؤتمر صحاري القطاع الزراعى

