مصطفى بكري: مصر مازالت جدار صلب.. وتحافظ على وحدتها السياسية والإجتماعية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري واعي بالمخططات التي تحاك ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه لديه ثقة في القائد الوطني الذي حمى مصر من المخاطر التي تتعرض لها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر مازالت جدار صلب، ومازالت تقاوم كل محاولات الانهيار وتحافظ على وحدتها السياسية والإجتماعية، في زمن تتفتت فيه معظم الدول، ورأينا الحرب الأهلية التي قسمت السودان إلى الشمال والجنوب.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه رأينا اليمن الذي تقطعت أوصاله بين الشمال والجنوب، وفلسطين جرحنا المفتوح، ولبنان وسوريا والعراق كله ممزق.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه من حقنا أن نفخر بوطننا وجيشنا العظيم الذي واجه حروب كثيرة، مؤكدا أن مصر متماكسة بفضل ذكاء القيادة السياسية في ادارة الأزمات.



