محافظة الوادى الجديد: فتح باب التقديم للمشاركة بمعرض إيجى أجرى الزراعى الثانى

أعلنت إدارة معرض الوادي الجديد الزراعى EGY AGRI2 بدعوتكم عن فتح باب التقديم لجميع المهتمين بالزراعة والاستثمار الزراعي لحضور فعاليتها السنوية، والتي ستقام في الفترة من 25 إلى 26 اكتوبر 2025 بأرض المعارض بالخارجة، للتعرف على أحدث الابتكارات التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، والحصول منتجات زراعية متنوعة عالية الجودة، من الخضروات والفواكه إلى البذور والأسمدة.

وقال عماد حسنى مدير إدارة الإنتاج بديوان عام المحافظة والمشرف على المعرض، إنه ستتاح فيه فرصًا استثمارية جديدة في قطاع الزراعة، وكذلك التعرف على أحدث المشاريع الزراعية في المنطقة، كما سيتم تنفيذ برنامج حافل بالندوات وورش عمل يقدمها نخبة من الخبراء في مجال الزراعة (شهادة حضور) مؤكدا على أن الحجز والاستفسارات من خلال التواصل مع إدارة المعرض وتقديم استمارة المشاركة إلكترونيا عبر الرابط المرفق على صفحات المحافظة ومديرية الزراعة على مواقع التواصل الاجتماعي.