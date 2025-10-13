قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: بدأنا تدريس مناهج الذكاء الاصطناعي لخلق جيلٍ رقميٍّ مؤهلٍ للمستقبل
حفاوة بالغة.. الرئيس السيسي يستقبل ضيوف مصر المشاركين في قمة السلام
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تنسيقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام لمتابعة وقف الحرب وإعادة إعمار غزة
في شرم الشيخ.. الرئيس السيسي والرئيس ترامب يستقلان سيارة واحدة
سوبر كار.. كابريكون 01 زاجاتو 2026 تظهر لأول مرة
رئيس وزراء اليونان: قمة شرم الشيخ "يوم تاريخي" يمهد الطريق لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط
وزير خارجية النرويج: "قمة شرم الشيخ للسلام" محطة بالغة الأهمية
سرب طائرات حربية مصرية تستقبل ترامب في شرم الشيخ بعد وصوله
ربة منزل تضبط لصا سرق معاشها أثناء سحبه من ماكينة صرافة بقنا
وصول طائرة ترامب إلى شرم الشيخ بصحبة نسور الجو المصرية
محافظ كفرالشيخ يُسلّم 15 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين
الرئيس السيسي: اتفاق وقف إطلاق النار يتوج مساعي مصر وقطر وأمريكا لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الوادى الجديد: فتح باب التقديم للمشاركة بمعرض إيجى أجرى الزراعى الثانى

جانب من المعرض
جانب من المعرض
منصور ابوالعلمين

أعلنت إدارة معرض الوادي الجديد الزراعى EGY AGRI2 بدعوتكم عن فتح باب التقديم لجميع المهتمين بالزراعة والاستثمار الزراعي لحضور فعاليتها السنوية، والتي ستقام في الفترة من 25 إلى 26 اكتوبر 2025 بأرض المعارض بالخارجة، للتعرف على أحدث الابتكارات التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، والحصول منتجات زراعية متنوعة عالية الجودة، من الخضروات والفواكه إلى البذور والأسمدة.

وقال عماد حسنى مدير إدارة الإنتاج بديوان عام المحافظة والمشرف على المعرض، إنه ستتاح فيه فرصًا استثمارية جديدة في قطاع الزراعة، وكذلك التعرف على أحدث المشاريع الزراعية في المنطقة، كما سيتم تنفيذ برنامج حافل بالندوات وورش عمل يقدمها نخبة من الخبراء في مجال الزراعة (شهادة حضور) مؤكدا على أن الحجز والاستفسارات من خلال التواصل مع إدارة المعرض وتقديم استمارة المشاركة إلكترونيا عبر الرابط المرفق على صفحات المحافظة ومديرية الزراعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد معرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد