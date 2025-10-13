شملت 7 إدارات.. حركة تغييرات شاملة بمديرية أوقاف الإسكندرية

أعلن الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، إطلاق مرحلة جديدة من التطوير الإداري والدعوي، شملت حركة تغييرات شاملة في مديري الإدارات الفرعية، ضمن خطة الوزارة لتجديد الدماء وتعزيز الانضباط والكفاءة.

وأكد راجح أن المرحلة المقبلة ستشهد خريطة عمل ميدانية متجددة ودعمًا للمبادرات الدعوية، وفي مقدمتها "صحح مفاهيمك"، مشيرًا إلى أن أوقاف الإسكندرية ماضية في ترسيخ قيم التجديد والريادة في خدمة الدعوة وبيوت الله.

وقد أصدر وكيل الوزارة حركة تغييرات إدارية شاملة شملت تكليف عدد من القيادات الدعوية المشهود لهم بالكفاءة والانضباط، وهم:

الشيخ علي محمد محمد إبراهيم البنا (إدارة أوقاف وسط)

الشيخ حاتم أبو بكر عبدالكريم سالم (إدارة أوقاف غرب)

الشيخ محمد محمود محمود سيد أحمد بلال (إدارة أوقاف المنتزه)

الشيخ إبراهيم سعد بدوي السعداوي شويرب (إدارة أوقاف الجمرك)

الشيخ خالد حسن محمد سعيد (إدارة أوقاف العامرية ثان)

الشيخ السيد محمد السيد فراج (إدارة أوقاف شرق)

الشيخ مديح سميح السعودي (إدارة أوقاف العجمي والدخيلة).