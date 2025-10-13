قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. فى مؤتمر الابتكار العالمي للأغذية الزراعية WAFI 2025، والذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، في العاصمة الصينية بكين، حيث شارك بالجلسة العامة التي عُقدت تحت عنوان (بناء مستقبل غذائى زراعي عالمي يركز على الإنسان)، خلال مشاركته بمؤتمر الابتكار العالمي للأغذية الزراعية WAFI 2025.

وعقد محافظ الوادي الجديد عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الشركات والمؤسسات الصينية لبحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي وتصنيع التمور والطاقة الجديدة، بما يدعم استراتيجية الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.

ويُعد مؤتمر WAFI 2025 منصة عالمية تجمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرين من مختلف الدول لعرض أحدث الحلول والتقنيات في مجال الزراعة والأغذية، ومناقشة سبل تحقيق التحول الرقمي في القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج الغذائي الآمن.

وفي سياق متصل، أعلنت المحافظة التجهيز عن الإنتهاء من كافة الاستعدادات لتنظيم معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني في الفترة من 25 إلى 26 من أكتوبر الجارى، ويشمل التعرف على أحدث الابتكارات التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، عرض منتجات زراعية متنوعة عالية الجودة، من الخضروات والفواكه إلى البذور والأسمدة، اكتشف فرصًا استثمارية جديدة في قطاع الزراعة، وتعرف على أحدث المشاريع الزراعية في المنطقة، برنامج ندوات وورش عمل يقدمها نخبة من الخبراء في مجال الزراعة.

