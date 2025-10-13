قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية العراقي: قمة شرم الشيخ أنهت الحرب على غزة.. والدور المصري كان محوريًا في تحقيق وقف إطلاق النار

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين
أ ش أ

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين أن "قمة شرم الشيخ للسلام" وضعت حدًا للحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الدور المصري كان محوريًا ومهمًا منذ اندلاع الحرب في طرح الحلول وقيادة جهود وقف إطلاق النار.


وقال حسين - في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية- إن منطقة الشرق الأوسط شهدت أزمة إنسانية كبيرة خلال فترة الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة، نتيجة الحصار ومنع دخول المساعدات، وما نقلته الصور من مأساة إنسانية هزّت الرأي العام الدولي، مؤكدًا أن العديد من الحكومات والمنظمات الدولية تابعت التطورات في القطاع عن كثب.


وأضاف الوزير العراقي أن طرح مسألة إيقاف الحرب وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية، أدى إلى رد فعل إيجابي وخلق حالة من الهدوء والأمان داخل غزة، مشيرًا إلى أن **فتح الممرات والمنافذ لإيصال المساعدات، يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار.


واختتم حسين تصريحه بالتأكيد على أن التعاون بين مصر والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى أسفر عن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة، التي وصفها بأنها "مرحلة سلام وأمان نأمل أن تستمر لصالح الشعب الفلسطيني".
 

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين قمة شرم الشيخ للسلام جهود وقف إطلاق النار الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترشيحاتنا

جولدمان ساكس: المستهلكون الأمريكيون يتحملون أكثر من نصف تكلفة الرسوم الجمركية

جولدمان ساكس: المستهلكون الأمريكيون يتحملون أكثر من نصف تكلفة الرسوم الجمركية

مجلس العموم البريطاني

المخابرات البريطانية تحذر أعضاء مجلس العموم من 3 دول

ترامب وأردوغان

رسالة لزوجته.. ماذا طلب ترامب من أردوغان؟

بالصور

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

​عناق الموت في "شاليه رأس سدر".. المشدد 25 عامًا لزوجة أنهت حياة حماتها وأحرقت جثتها بجنوب سيناء

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد