وزير الخارجية العراقي: قمة شرم الشيخ أنهت الحرب على غزة.. والدور المصري كان محوريًا في تحقيق وقف إطلاق النار

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين أن "قمة شرم الشيخ للسلام" وضعت حدًا للحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الدور المصري كان محوريًا ومهمًا منذ اندلاع الحرب في طرح الحلول وقيادة جهود وقف إطلاق النار.



وقال حسين - في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية- إن منطقة الشرق الأوسط شهدت أزمة إنسانية كبيرة خلال فترة الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة، نتيجة الحصار ومنع دخول المساعدات، وما نقلته الصور من مأساة إنسانية هزّت الرأي العام الدولي، مؤكدًا أن العديد من الحكومات والمنظمات الدولية تابعت التطورات في القطاع عن كثب.



وأضاف الوزير العراقي أن طرح مسألة إيقاف الحرب وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية، أدى إلى رد فعل إيجابي وخلق حالة من الهدوء والأمان داخل غزة، مشيرًا إلى أن **فتح الممرات والمنافذ لإيصال المساعدات، يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار.



واختتم حسين تصريحه بالتأكيد على أن التعاون بين مصر والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى أسفر عن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة، التي وصفها بأنها "مرحلة سلام وأمان نأمل أن تستمر لصالح الشعب الفلسطيني".

