الطائرة البارالمبي يفوز على أستراليا ويتصدر مجموعته بكأس العالم

حقق المنتخب المصري للكرة الطائرة البارالمبية فوزًا مستحقًا على نظيره الأسترالي بثلاثة أشواط دون رد.

وذلك ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها مدينة إنديانا بوليس الأمريكية خلال الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-6، 25-7، 25-8، ليواصل المنتخب الوطني سلسلة انتصاراته ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية، قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب كرواتيا اليوم.

وكان المنتخب المصري قد افتتح مشواره في البطولة بتحقيق انتصارين متتاليين على كل من الهند واليابان، بنفس النتيجة (3-0)، ليُثبت جدارته كأحد أبرز المنافسين على اللقب.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات: مصر، الهند، اليابان، أستراليا، كرواتيا، البرازيل، وهولندا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: الولايات المتحدة الأمريكية، كازاخستان، فرنسا، إيطاليا، تايلاند، كندا، وبولندا.

ويرأس بعثة المنتخب المصري في الولايات المتحدة الدكتور سامح سالم، نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، وتضم البعثة 12 لاعبًا، هم:

هشام صلاح (قائد الفريق)، أشرف زغلول، عبد النبي حسن، محمد الحناوي، حسام مسعود، السيد موسى، أحمد خميس، أحمد فضل، زكريا السيد، مطاوع أبو الخير، حمادة حسن، وأحمد زكري.

ويقود الجهاز الفني الدكتور وجيه حمدي مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من محمد بشير (مدرب عام)، محمد سعد (مدرب)، وأمين عبد المنعم (مدير إداري).

ويُعد المنتخب المصري للكرة الطائرة البارالمبية أحد أنجح المنتخبات الجماعية في تاريخ الرياضة المصرية، الأولمبية والبارالمبية، حيث توج بثلاث ميداليات بارالمبية أعوام 2004، 2016، و2024، إلى جانب ثلاث ميداليات في بطولات كأس العالم أعوام 2006، 2010