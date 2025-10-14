قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

العاملين بالسكة الحديد: مصر شهدت يوما تاريخيا جديدا وأوقفت الحرب على غزة

الديب أبوعلي

أكد مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الانفاق والشركات التابعة، برئاسة عبد الفتاح فكري، أن مصر شهدت يوما تاريخيا ونصرا جديدا في شهر أكتوبر، بفضل قيادة وحكمة القائد الزعيم عبد الفتاح السيسي، الذي أشاد به قادة وزعماء العالم أجمع خلال قمة شرم الشيخ للسلام.

وقال عبد الفتاح فكري، إن مصر اتخذت موقفا واضحا من القضية الفلسطينية طوال السنوات الماضية، ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، وحملت على عاتقها التصدي لأي تقويض للقضية الفلسطينية، ورفض تهجير الأشقاء من أراضيهم، والسعي المستمر لإدخال المساعدات، والمطالبة بضرورة وقف إطلاق النار، والسعي لإحلال السلام بالمنطقة.

وأشاد فكري بما شهدته أرض السلام "مدينة شرم الشيخ" من توقيع اتفاقية سلام جديدة، منوها: إذا استجاب قادة وزعماء العالم لفكر وسياسة الرئيس السيسي، لتبنى مصر وأمريكا لاتفاقية سلام تتضمن وقف إطلاق النار وإحلال الدولتين والعيش في سلام، الأمر الذي يعتبر بارقة أمل لنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وثمن نقيب العاملين بالسكة الحديد، كلمات قادة العالم عن مصر وقائدها واعترافهم بالدور المحوري لمصر على مدار سنوات طوال في دعم القضية الفلسطينية، ودورها الواضح الذي لم يتحول ولم يحيد عن طلب حل الدولتين، والعيش جنبا إلى جنب في رغد وسلام.

وأعرب عبد الفتاح فكري عن امله في تنفيذ كافة بنود اتفاقية شرم الشيخ للسلام، التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد، وأن يلتزم الجانب الإسرائيلي بمراحل تنفيذ الاتفاقية.

النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر قمة شرم الشيخ للسلام عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الرئيس السيسي مدينة شرم الشيخ وقف إطلاق النار

