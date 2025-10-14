قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
برلمان

أسامة الشاهد: قمة شرم الشيخ نقطة تحول استراتيجية وتأكيد على ريادة مصر

المهندس أسامة الشاهد
المهندس أسامة الشاهد
حسن رضوان

أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالدور التاريخي الذي تلعبه مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وذلك فى ضوء تعليقه على النتائج الناجحة للقمة المصرية – الأمريكية للسلام بمدينة شرم الشيخ.

وقال الشاهد في بيان صحفي اليوم: "إن عقد قمة بهذا الحجم والمستوى السياسي الرفيع على أرض مصر، وبقيادة مصرية فاعلة، هو دليل لا يقبل الجدل على المكانة الدولية التي تتبوؤها مصر، والتي جعلت منها محوراً لا غنى عنه في أي مسار جاد للسلام، لافتا إلى أن الدبلوماسية المصرية نجحت مرة أخرى في حشد الإرادة الدولية وقيادة جهود المجتمع الدولي نحو هدف إنساني وسامٍ".

مرحلة جديدة تقوم على الاعتراف بأن الأمن والسلام

وأضاف: الزخم السياسي والإجماع الدولي الواسع الذي شهدته شرم الشيخ ليس حدثاً عابراً، بل هو نقطة تحول استراتيجية في التعامل مع القضية الفلسطينية، إنه يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الاعتراف بأن الأمن والسلام في منطقتنا لا يمكن أن يتحققا إلا بإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في إقامة دولته المستقلة".

وتابع رئيس الحركة الوطنية إن التركيز على وقف إطلاق النار بشكل عاجل ودائم، وفتح الطريق أمام الإغاثة الإنسانية الشاملة وإعادة الإعمار، يمثل الركيزة الأساسية لأي حل حقيقي. فهى خطوات عملية تمس حياة الملايين، وتعيد الأمل إلى نفوسهم، وتثبت أن الدبلوماسية عندما تقترن بالإرادة الحقيقية يمكن أن تحقق ما فشلت فيه الحروب".

ودعا المهندس أسامة الشاهد جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها، والبناء على هذا الإنجاز التاريخي، حيث يجب أن نعمل سوياً لضمان تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، والانتقال بجدية إلى مرحلة المفاوضات السياسية الجادة القائمة على حل الدولتين، والذي يظل الخيار الوحيد العادل والعملي لتحقيق سلام شامل ودائم يضمن حقوق الجميع وأمنهم.

المهندس أسامة الشاهد حزب الحركة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدور التاريخي الاستقرار والسلام

