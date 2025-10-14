بنك التعمير والإسكان ينفذ تدريبًا لمحاكاة هجوم سيبراني بالتعاون مع Google

في إطار تطبيق استراتيجيته الهادفة لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني ورفع قدراته في مواجهة التهديدات الرقمية، وتماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري، قام بنك التعمير والإسكان بتنفيذ تدريب محاكاة لهجوم سيبراني (Table Top Exercise)، بالتعاون مع شركة Google-Mandiant العالمية والرائدة في تقديم خدمات محاكاة الهجمات السيبرانية، وذلك بهدف تقييم كفاءة وفاعلية خطط الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، وقياس أداء جاهزية فرق العمل المشاركة في التعامل مع مختلف التهديدات الرقمية، من خلال محاكاة مواقف عملية تعكس طبيعة التهديدات الرقمية المتصاعدة، إلى جانب تحديد أي ثغرات أو نقاط ضعف ومعالجتها بشكل استباقي، بما يسهم في تعزيز الوعي المؤسسي والمسؤولية المشتركة، مع رفع كفاءة القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة في أوقات الأزمات.

ويأتي تنفيذ هذا التدريب ضمن خطة البنك للفترة (2025-2030) في مجال التحول الرقمي، والتي تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات السوق المصرفي وتلبي تطلعات العملاء المتجددة، مع تحقيق أعلى مستويات الأمان والمرونة لضمان نمو البنك المستدام، كما يواصل البنك تعاونه مع كبرى شركات التكنولوجيا لتبني تقنيات حديثة تسهم في تحسين كفاءة البنك التشغيلية، بما يعزز مكانة البنك الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.