قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
9500 شهيد تحت أنقاض غزة.. تحدي إنساني ومعملي يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة فنية مدرّبة
بيان رسمي من نقابة المهن التمثيلية بعد انتقادات كليب "من كان يا مكان"
بلدية غزة: نواجه تحديات جسيمة في التعامل مع كميات الركام الناتج عن الدمار
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة مدرّبة
وزير الزراعة في حوار لـ"صدى البلد": لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة.. نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لرغيف الخبز المدعم.. ونستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية لهذا العام
الوطنية للانتخابات تُعلن أسماء المرشحين على الفردي والقائمة ورموزهم الخميس
الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد السبت المقبل لافتتاح الفصل التشريعي الثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنك التعمير والإسكان ينفذ تدريبًا لمحاكاة هجوم سيبراني بالتعاون مع Google

بنك
بنك
أحمد عبد القوى

في إطار تطبيق استراتيجيته الهادفة لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني ورفع قدراته في مواجهة التهديدات الرقمية، وتماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري، قام بنك التعمير والإسكان بتنفيذ تدريب محاكاة لهجوم سيبراني (Table Top Exercise)، بالتعاون مع شركة Google-Mandiant العالمية والرائدة في تقديم خدمات محاكاة الهجمات السيبرانية، وذلك بهدف تقييم كفاءة وفاعلية خطط الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، وقياس أداء جاهزية فرق العمل المشاركة في التعامل مع مختلف التهديدات الرقمية، من خلال محاكاة مواقف عملية تعكس طبيعة التهديدات الرقمية المتصاعدة، إلى جانب تحديد أي ثغرات أو نقاط ضعف ومعالجتها بشكل استباقي، بما يسهم في تعزيز الوعي المؤسسي والمسؤولية المشتركة، مع رفع كفاءة القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة في أوقات الأزمات.

     ويأتي تنفيذ هذا التدريب ضمن خطة البنك للفترة (2025-2030) في مجال التحول الرقمي، والتي تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات السوق المصرفي وتلبي تطلعات العملاء المتجددة، مع تحقيق أعلى مستويات الأمان والمرونة لضمان نمو البنك المستدام، كما يواصل البنك تعاونه مع كبرى شركات التكنولوجيا لتبني تقنيات حديثة تسهم في تحسين كفاءة البنك التشغيلية، بما يعزز مكانة البنك الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.

بنك تعمير اسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

ترشيحاتنا

هواوى

توسيع مركز "Cairo OpenLab" بالقاهرة لدعم التحول الرقمي في مصر وشمال إفريقيا

ال جى

"إل جي" العالمية تُعلن عن النتائج الأولية للأرباح

هاتف ريدمي

هاتف Redmi Turbo 5 الجديد ببطارية 7000 مللي أمبير وشحن سريع 100 وات

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

خطوات تنظيف الأواني المحروقة
خطوات تنظيف الأواني المحروقة
خطوات تنظيف الأواني المحروقة

أطعمة مذهلة تنظف الشرايين وتخفض الكوليسترول الضار بشكل طبيعي

أطعمة غنية بالعناصر الطبيعية تخفض الكوليسترول الضار
أطعمة غنية بالعناصر الطبيعية تخفض الكوليسترول الضار
أطعمة غنية بالعناصر الطبيعية تخفض الكوليسترول الضار

فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. ما السبب؟

فولفو
فولفو
فولفو

فيديو

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد