بنك قناة السويس يوقف تسهيلاً ائتمانياً بقيمة 30 مليون جنيه

أعلن بنك قناة السويس وشركة أوليف للتمويل عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 30 مليون جنيه مخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. أوليف هي أول شركة مصرية مُرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لخدمات التخصيم الرقمي، وتستهدف بها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. يأتي ذلك في إطار حرص بنك قناة السويس المُستمر على تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد ركيزة أساسية لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

تعكس الاتفاقية حرص بنك قناة السويس على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على حلول تمويلية متنوعة، بما يُساهم في تعزيز قدراتها على إدارة التدفقات النقدية، وتوسيع نطاق أعمالها، وكذلك مواجهة تحديات رأس المال العامل. كما أن شركة أوليف تقدم أول منتج رقمي بالكامل لتمويل الفواتير في أقل من 48 ساعة.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، هذا التعاون يعكس رؤية البنك لدعم الابتكار المالي وتوسيع نطاق وصول الخدمات التمويلية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يُساهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة.

ومن جانبه قال الأستاذ حاتم صبري، الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوليف،

التسهيل يمثل محطة مهمة في مسيرة أوليف نحو تقليص فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين فرص نمو جديدة لآلاف الشركات عبر مختلف القطاعات. وأضاف أن نموذج الأعمال المبتكر لأوليف، والمدعوم من خلال هذه الشراكة مع بنك قناة السويس، يعزز الشمول المالي في السوق المصرية.