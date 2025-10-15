قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن «فضيحة» في قطاع ناشئين الزمالك
دعاء الفجر.. بـ 9 كلمات لا ينقطع رزقك ويستقر عيشك .. فهل تعرفها؟
«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان
نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع حماس: نزع السلاح أو المواجهة
دينا هشام ابنة هبة قطب تشارك جمهورها صورًا من شهر العسل | شاهد
٧٨ شهيدًا .. المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي يُعلن بالأسماء قائمة شهداء عائلته في غزة
مصطفى الفقي: سر بين الرئيس السيسي وربه يمنحه توفيقًا في قيادة مصر والمنطقة |فيديو
بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية
محمد حجازي: قمة شرم الشيخ تتويج لجهود مصر الدبلوماسية في دعم القضية الفلسطينية|فيديو
وضع حجر أساس تجديد كنيسة القديس مارمرقس بجزيرة طما | صور
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
نجاة ركاب قطار سوهاج من كارثة بعد انحراف عربتين قبل دخوله المحطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بيبي ديفندر 2027 تظهر لأول مرة

بيبي ديفندر موديل 2027
بيبي ديفندر موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة  لاند روفر عن طرازها الجديد بيبي ديفندر موديل 2027، وتنتمي ديفندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بي إم دبليو اي إكس 3 ومرسيدس GLC المزودة بتقنية EQ.

 بيبي ديفندر موديل 2027

سيحل بيبي ديفندر محل طراز ديسكفري سبورت الشهير، وهي عبارة عن خطوة استراتيجية جريئة للشركة الأم جاكوار لاند روفر (JLR) لدخول قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة والمدمجة الذي يشهد نمو متسارع.

 بيبي ديفندر موديل 2027

بيبي ديفندر ستحتفظ بجميع الميزات الجمالية والوظيفية التي جعلت من ديفندر أيقونة للقدرة والتحمل، وتؤكد النماذج الأولية التي ظهرت قيد الاختبار، والصور الحصرية المتوقعة، على أن مصممي لاند روفر نجحوا في ترجمة الهوية البصرية الضخمة والمربعة لسيارة ديفندر إلى حجم أصغر دون التضحية بجوهرها المتين.

محرك بيبي ديفندر موديل 2027

تنقل قوة سيارة بيبي ديفندر موديل 2027 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بنظام دفع كهربائي ثنائي المحرك، مما يوفر قدرات دفع رباعي فورية ودقيقة، وبها بطارية سعه 90 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 515 كم/ساعة .

 بيبي ديفندر موديل 2027

تعتمد سيارة بيبي ديفندر موديل 2027 علي منصة EMA هذه المنصة مصممة خصيصًا للسيارات الكهربائية وتلغي الحاجة إلى محركات الاحتراق الداخلي أو الهجينة، مما يجعل ديفندر سبورت طراز كهربائياً خالصاً

مواصفات بيبي ديفندر موديل 2027

زودت سيارة بيبي ديفندر موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية أنحف، وبها زاوية أقل انحناءً، وبها صدادات سفلية للطرق الوعرة، وبها أقواس عجلات باللون الأسود، وبها تمديدات أقواس العجلات، وبها حوامل السقف الكبيرة، وبها زجاج أمامي قائم، ويحتوي الزجاج الخلفي في الباب الخلفي على عناصر ديناميكية هوائية، وبها باب خلفي قابل للفتح من الجانب .

 بيبي ديفندر موديل 2027

ويوجد بـ سيارة بيبي ديفندر موديل 2027، شاشات عرض أكبر بكثير مما هو موجود حالياً، وبها واجهة مستخدم (UI) جديدة، وبها صفين فقط من المقاعد، وبها تروس تفاضلية قابلة للقفل .

 بيبي ديفندر موديل 2027

تجمع بيبي ديفندر موديل 2027 بين فخامة علامة لاند روفر وخشونة سيارات الطرق الوعرة، وهي مدعومة بمحرك كهربائي متطور.

شركة لاند روفر بيبي ديفندر موديل 2027 السيارات الـ SUV الرياضية بي إم دبليو اي إكس 3 مرسيدس GLC

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

ترامب وإنفانتينو

أثار حضوره جدلا واسعا.. سر تواجد رئيس الفيفا في قمة شرم الشيخ

صورة أرشيفية

قمة شرم الشيخ للسلام تُعيد مصر إلى واجهة العالم.. مدينة السلام تتحول لعاصمة الدبلوماسية والسياحة الدولية

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

منفذ بيع الهيئة العامة للكتاب

فتح منفذ بيع لهيئة للكتاب بمكتبة مصر العامة في أسوان

بالصور

بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

الانسحاب العاطفي.. صمت المشاعر الذي يهدد العلاقات الزوجية

الانسحاب العاطفي
الانسحاب العاطفي
الانسحاب العاطفي

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

