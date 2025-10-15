بيبي ديفندر 2027 تظهر لأول مرة

كشفت شركة لاند روفر عن طرازها الجديد بيبي ديفندر موديل 2027، وتنتمي ديفندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بي إم دبليو اي إكس 3 ومرسيدس GLC المزودة بتقنية EQ.

سيحل بيبي ديفندر محل طراز ديسكفري سبورت الشهير، وهي عبارة عن خطوة استراتيجية جريئة للشركة الأم جاكوار لاند روفر (JLR) لدخول قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة والمدمجة الذي يشهد نمو متسارع.

بيبي ديفندر ستحتفظ بجميع الميزات الجمالية والوظيفية التي جعلت من ديفندر أيقونة للقدرة والتحمل، وتؤكد النماذج الأولية التي ظهرت قيد الاختبار، والصور الحصرية المتوقعة، على أن مصممي لاند روفر نجحوا في ترجمة الهوية البصرية الضخمة والمربعة لسيارة ديفندر إلى حجم أصغر دون التضحية بجوهرها المتين.

محرك بيبي ديفندر موديل 2027

تنقل قوة سيارة بيبي ديفندر موديل 2027 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بنظام دفع كهربائي ثنائي المحرك، مما يوفر قدرات دفع رباعي فورية ودقيقة، وبها بطارية سعه 90 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 515 كم/ساعة .

تعتمد سيارة بيبي ديفندر موديل 2027 علي منصة EMA هذه المنصة مصممة خصيصًا للسيارات الكهربائية وتلغي الحاجة إلى محركات الاحتراق الداخلي أو الهجينة، مما يجعل ديفندر سبورت طراز كهربائياً خالصاً

مواصفات بيبي ديفندر موديل 2027

زودت سيارة بيبي ديفندر موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية أنحف، وبها زاوية أقل انحناءً، وبها صدادات سفلية للطرق الوعرة، وبها أقواس عجلات باللون الأسود، وبها تمديدات أقواس العجلات، وبها حوامل السقف الكبيرة، وبها زجاج أمامي قائم، ويحتوي الزجاج الخلفي في الباب الخلفي على عناصر ديناميكية هوائية، وبها باب خلفي قابل للفتح من الجانب .

ويوجد بـ سيارة بيبي ديفندر موديل 2027، شاشات عرض أكبر بكثير مما هو موجود حالياً، وبها واجهة مستخدم (UI) جديدة، وبها صفين فقط من المقاعد، وبها تروس تفاضلية قابلة للقفل .

تجمع بيبي ديفندر موديل 2027 بين فخامة علامة لاند روفر وخشونة سيارات الطرق الوعرة، وهي مدعومة بمحرك كهربائي متطور.