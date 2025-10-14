أحمد موسى يكشف تفاصيل تنظيم مصر مؤتمر عالمي لإعمار غزة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن مصر تستعد لتنظيم مؤتمر دولي وعالمي في نوفمبر المقبل لإعادة أعمار قطاع غزة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا المؤتمر الدولي والعالمي سيتم في القاهرة بالعاصمة الإدارية، متابعا أن مصر دعت ترامب لدعم هذه القمة وستتم في القاهرة.

وأشار الإعلامي احمد موسى، إلى أن مصر كانت حائط الصد المنيع ضد مخطط التهجير، لافتا إلى أن أن مصر فرضت إرادتها القوية على الأرض لمنع تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع الإعلامي احمد موسى، أن مصر استعدت بقوة منذ 7 أكتوبر 2023 من أجل أسوأ سيناريو قد يحدث.





