إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر تحمل همّ القضية الفلسطينية وتمنع تصفيتها

الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني
محمود محسن

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني وقيادته ينظرون بعظيم التقدير والاعتزاز إلى الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تتعرض فيها القضية لمحاولات تصفية ممنهجة من جانب إسرائيل. 

وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الدور المصري في هذا الوقت أصبح أكثر أهمية ومحورية من أي وقت مضى، إذ تمثل القاهرة صمام الأمان الحقيقي لحماية القضية الفلسطينية من الضياع.

وتابع، أنّ مصر كانت وما زالت الحامل التاريخي للقضية الفلسطينية منذ بدايتها قبل نحو قرن من الزمان، مؤكدًا أن القاهرة لم تتخلّ عن مسؤوليتها القومية تجاه فلسطين رغم تعقّد المشهد الإقليمي. 

وواصل، أن مؤتمر السلام في شرم الشيخ، الذي دعت إليه مصر بمشاركة دولية وعربية واسعة، أثبت أن مصر ما زالت تمتلك زمام المبادرة وتعمل من أجل إحياء عملية سلام عادلة وشاملة.

محمود الهباش الرئيس الفلسطيني الشعب الفلسطيني مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

ياسمين علي

ياسمين علي تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعات زواجها أو طلاقها

هنا الزاهد

بالأحمر.. هنا الزاهد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الفنانة حورية فرغلي

حورية فرغلي تتخد الإجراءات القانونية ضد سارقي حساباتها

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

