مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر تحمل همّ القضية الفلسطينية وتمنع تصفيتها

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني وقيادته ينظرون بعظيم التقدير والاعتزاز إلى الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تتعرض فيها القضية لمحاولات تصفية ممنهجة من جانب إسرائيل.

وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الدور المصري في هذا الوقت أصبح أكثر أهمية ومحورية من أي وقت مضى، إذ تمثل القاهرة صمام الأمان الحقيقي لحماية القضية الفلسطينية من الضياع.

وتابع، أنّ مصر كانت وما زالت الحامل التاريخي للقضية الفلسطينية منذ بدايتها قبل نحو قرن من الزمان، مؤكدًا أن القاهرة لم تتخلّ عن مسؤوليتها القومية تجاه فلسطين رغم تعقّد المشهد الإقليمي.

وواصل، أن مؤتمر السلام في شرم الشيخ، الذي دعت إليه مصر بمشاركة دولية وعربية واسعة، أثبت أن مصر ما زالت تمتلك زمام المبادرة وتعمل من أجل إحياء عملية سلام عادلة وشاملة.