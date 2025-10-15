بعد أزمة شروق وفا .. حزب الجيل يتحرك لدعم لاعبي الشطرنج: لا لتهميش الأبطال

قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حزب الجيل برئاسة ناجي الشهابي، وعلى أثر أزمة لاعبة منتخب مصر للشطرنج شروق وفا التي أعلنت نيتها اللعب تحت العلم الأيرلندي بدلاً من العلم المصري، بعد قيام مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج بإساءة معاملتها وعدد من اللاعبين الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية، بسبب وجود تجاوزات إدارية داخل الاتحاد، أعلن حزب الجيل عن خطة لدعم اللاعبين المصريين أصحاب الإنجازات في الرياضات الشهيدة، بعد تكرار حالات تسرب الرياضيين المتميزين إلى دول أخرى.

وأوضح قاسم أن الحزب دعم واستضاف الاجتماع التأسيسي لتدشين رابطة لاعبي الشطرنج المصريين، والتي تكونت من أكثر من 2000 لاعب شطرنج مصري، وستعمل على تقديم الدعم للاعبي الشطرنج في مصر على المستويات الفنية والخدمية، وذلك من خلال إعادة التوازن بين مكونات منظومة الشطرنج الإدارية في مصر بعد حالة التردي التي يشهدها الشطرنج المصري في ظل الإدارة الحالية للاتحاد المصري للشطرنج.

وأسفر الاجتماع التأسيسي عن إجماع مؤسسي الرابطة على اختيار النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، رئيسًا شرفيًا للرابطة، كما تم إقرار تشكيل مجلس الإدارة المؤسس واللائحة الاسترشادية للرابطة.

وطالب حزب الجيل الديمقراطي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتقديم الدعم الذي يمكن الرابطة من أداء دورها في الارتقاء باللعبة، في ظل حالة الضعف التي يعاني منها مجلس إدارة الاتحاد الحالي.

كما جدد الحزب مطالبته للسيد الوزير بتشكيل لجنة من مسؤولي الوزارة لتقييم الوضع المالي والإداري والفني للاتحاد، في ضوء ما كشفت عنه أزمة شروق وفا، وذلك في إطار سلسلة الإنجازات والإصلاحات التي تحققها وزارة الشباب والرياضة للرياضة المصرية بقيادة الدكتور أشرف صبحي.