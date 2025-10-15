قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

محمد مصطفى شردي: مصر أثبتت أنها الرقم الصعب في معادلة استقرار الشرق الأوسط بعد نجاح قمة شرم الشيخ للسلام

محمد شردي
محمد شردي
رنا عبد الرحمن

أشاد الإعلامي محمد مصطفى شردي بالنجاح الكبير الذي حققته قمة شرم الشيخ للسلام، وما تبعها من إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في إحلال السلام واستقرار المنطقة.

وقال شردي، خلال تقديمه برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة الحياة، إن مصر أثبتت للعالم بأسره أنها الرقم الأساسي في أي معادلة تخص استقرار الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن القاهرة لا تزال تتحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي.

وأضاف شردي أن قمة شرم الشيخ جاءت لتؤكد مجددًا ثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية، بعد أن نجحت القاهرة في جمع كبار قادة العالم ورؤساء الدول على أرض السلام، مشددًا على أن هذا التواجد الدولي الرفيع المستوى يعكس مكانة مصر السياسية والدبلوماسية وقدرتها على إدارة الأزمات بحكمة واتزان.

وتابع قائلًا: “هناك من يشعر بالغيرة والانزعاج من هذا النجاح المصري الباهر، لأنهم يدركون أن القاهرة استعادت دورها القيادي في المنطقة، بعد أن برهنت للعالم أن لا استقرار دون مشاركة مصرية فاعلة.”

كما انتقد شردي تجاهل بعض الأطراف المعادية لما تبذله الدولة المصرية من جهود إنسانية مكثفة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تعمل ليلًا ونهارًا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، رغم التحديات الأمنية والضغوط الإقليمية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النجاح المصري في قمة شرم الشيخ ليس حدثًا عابرًا، بل هو ترسيخ لدور مصر القيادي في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي، ورسالة واضحة بأن القاهرة كانت وستظل حجر الزاوية في أي تسوية سياسية بالشرق الأوسط.

محمد شردي مصر الحياة غزة شرم الشيخ قمة السلام

