مفيدة شيحة تدافع عن إيناس الدغيدي.. ما القصة؟

شنت الإعلامية مفيدة شيحة، على منتقدي زواج المخرجة إيناس الدغيدي في سن كبير، قائلة :"طالما لقت الشخص اللي يحبها بالطريقة دي إيه اللي مزعلكم؟!".

شايفين الست دي تنظر لقيمتها ازاي وللحياه إزاي

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، أن :"انا بقول برافوا لكلمة قالتها إيناس الدغيدي وشعرت بها جدا، لما قالت إن أحلى حب هو الحب في السن اللي انا فيه ده ولما أكون صغيرة عادي لما أحب أوتحب، ولكن لما أتحب في سني ده بيديني إحساس بالسعادة والاطمئنان".

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"شايفين الست دي تنظر لقيمتها ازاي وللحياه إزاي، وإيناس الدغيدي كسرت القاعدة.. بس هل إحنا عندنا نفس الجرأة؟!، طالما لقت الشخص اللي يحبها بالطريقة دي إيه اللي مزعلكم؟!".

