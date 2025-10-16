قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
صحة غزة: إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة حتى الأن 120 جثماناً
بدون مواد حافظة ..طريقة تونة الماكريل البيتي بطعم أحلى من الجاهزة

التونة
التونة
ريهام قدري

تحتاج كل أم إلى تقديم أكلات صحية ومضمونة لأفراد أسرتها، ومن بين هذه الأكلات تونة الماكريل البيتي التي تتميز بطعم لذيذ وقيمة غذائية عالية، كما أنها أكثر أماناً من التونة الجاهزة. 

إليكِ طريقة إعدادها في المنزل بخطوات بسيطة.
المكونات:


2 سمكة ماكريل متوسطة الحجم (منظفة ومنزوعة الرأس والزعانف)
2 ملعقة كبيرة من الملح الخشن
3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون
نصف كوب من الخل الأبيض
كمية من الماء المغلي تكفي لتغطية السمك
ورقتان من ورق اللورا (ورق الغار)
3 حبات حبهان
3 فصوص ثوم مهروسة
كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون (حسب الرغبة)


طريقة التحضير:
اغسلي سمك الماكريل جيداً، ثم انقعيه في خليط من الماء والخل لمدة عشر دقائق لإزالة أي رائحة زفارة.
في قدر على النار، ضعي الماء المغلي مع الملح والخل وعصير الليمون وورق اللورا والحبهان والثوم المهروس.
بعد أن يغلي الخليط، أضيفي الماكريل واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة فقط حتى ينضج دون أن يتفكك.
اتركي السمك ليبرد داخل السائل، ثم أخرجيه وصفيه جيداً.
أزيلي الجلد والعظام وقطّعي اللحم إلى قطع متوسطة الحجم.


في برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة، ضعي طبقة من الماكريل ثم غطيها بالزيت.


يمكن إضافة رشة كمون أو شطة، أو شريحة ليمون لكل برطمان لإضفاء نكهة مميزة.


طريقة الحفظ:
احفظي البرطمانات في الثلاجة، مع التأكد من أن الزيت يغطي السمك تماماً. يمكن أن تُحفظ التونة من أسبوعين إلى شهر كامل دون أن تفسد.


اقتراح التقديم:
قدّمي تونة الماكريل البيتي مع:


سلطة خضراء وعيش بلدي.
أو على طريقة التونة الجاهزة: مع المايونيز وحبوب الذرة والبصل المفروم.

التونة التونة الماكريل تونة ماركريل

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

