بدون مواد حافظة ..طريقة تونة الماكريل البيتي بطعم أحلى من الجاهزة

تحتاج كل أم إلى تقديم أكلات صحية ومضمونة لأفراد أسرتها، ومن بين هذه الأكلات تونة الماكريل البيتي التي تتميز بطعم لذيذ وقيمة غذائية عالية، كما أنها أكثر أماناً من التونة الجاهزة.

إليكِ طريقة إعدادها في المنزل بخطوات بسيطة.

المكونات:



2 سمكة ماكريل متوسطة الحجم (منظفة ومنزوعة الرأس والزعانف)

2 ملعقة كبيرة من الملح الخشن

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

نصف كوب من الخل الأبيض

كمية من الماء المغلي تكفي لتغطية السمك

ورقتان من ورق اللورا (ورق الغار)

3 حبات حبهان

3 فصوص ثوم مهروسة

كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون (حسب الرغبة)



طريقة التحضير:

اغسلي سمك الماكريل جيداً، ثم انقعيه في خليط من الماء والخل لمدة عشر دقائق لإزالة أي رائحة زفارة.

في قدر على النار، ضعي الماء المغلي مع الملح والخل وعصير الليمون وورق اللورا والحبهان والثوم المهروس.

بعد أن يغلي الخليط، أضيفي الماكريل واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة فقط حتى ينضج دون أن يتفكك.

اتركي السمك ليبرد داخل السائل، ثم أخرجيه وصفيه جيداً.

أزيلي الجلد والعظام وقطّعي اللحم إلى قطع متوسطة الحجم.



في برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة، ضعي طبقة من الماكريل ثم غطيها بالزيت.



يمكن إضافة رشة كمون أو شطة، أو شريحة ليمون لكل برطمان لإضفاء نكهة مميزة.



طريقة الحفظ:

احفظي البرطمانات في الثلاجة، مع التأكد من أن الزيت يغطي السمك تماماً. يمكن أن تُحفظ التونة من أسبوعين إلى شهر كامل دون أن تفسد.



اقتراح التقديم:

قدّمي تونة الماكريل البيتي مع:



سلطة خضراء وعيش بلدي.

أو على طريقة التونة الجاهزة: مع المايونيز وحبوب الذرة والبصل المفروم.