إحالة عاطل لمحكمة الجنح بتهمة سرقة بطاريات السيارات بعين شمس

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل لمحكمة الجنح بتهمة سرقة بطاريات السيارات بأسلوب فتح الكبود بـ منطقة عين شمس.

تفاصيل الواقعة





وأعترف المتهم خلال التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق معه، إنه سرق 4 سيارات وباع كل بطارية يسرقها بمبلغ 300 جنيه لعامل خردة يعلم أنه يقوم بسرقة هذه البطاريات من داخل السيارات.

تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عين شمس يفيد بضبط عاطل له معلومات جنائية، تخصص في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب فتح “الكبود”.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع، وأرشد عن المسروقات التي تم العثور عليها داخل مخزن خردة، يديره أحد عملائه وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق