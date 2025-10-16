قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
شيخ الأزهر يستقبل السَّفير الإماراتي الجديد لدى القاهرة ويبحثان تعزيز التعاون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
روتين علاجي صارم.. خطة من 5 خطوات للتخلص من حب الشباب

هاجر هانئ

حب الشباب من أكثر المشاكل الجلدية شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، هناك العديد من العلاجات و الوصفات التي يلجأ إليها البعض لعلاج مشكلة حب الشباب.
هل يُمكن فعلاً التغلّب على حب الشباب بخمس خطوات؟ بالتأكيد! ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات الطبية الموثوقة، والتي أثبتت فعاليتها في تحسين أيّ حالة حب شباب تقريبًا.


علاج حب الشباب 


الخطوة الأولى:  من الأفضل البدء بزيارة طبيب أمراض جلدية معتمد. ، بدلًا من تأجيل علاجك الطبي السليم حتى تفشل الطرق الأخرى. طبيب الأمراض الجلدية الخبير وحده هو القادر على تقييم حب الشباب لديك بدقة وعناية، ووضع خطة علاجية مخصصة. يركز الأطباء على البشرة وما تحتاجه للتخلص من حب الشباب.

الخطوة الثانية:  حافظ على نظافة بشرتك.  العناية اللطيفة بالبشرة تُحسّن من حالة حب الشباب وتساعد على منع ظهوره على البشرة المعرضة له. أفضل نصيحة؟ استخدم منظفات البشرة، وهي لطيفة وتحتوي على مكونات تُزيل الأوساخ وخلايا الجلد الميتة دون حرمان بشرتك من الترطيب اللازم أو تهيجها.

الخطوة 3:  اترك الأمر وشأنه. فقع البثور رائج، لكن دع الأمر للمتخصصين، قد ينصحك طبيبك باستخراج البثور بالطريقة التقليدية، حيث يستخدم فريق طبي مؤهل أداة خاصة لإخراج القيح من البثور والرؤوس السوداء بأمان دون الإضرار بالبشرة. أو قد ترغب في تجربة جهاز هيدرافيشل لعلاج حب الشباب لاستخراج البثور وتقشيرها، بالإضافة إلى العلاج بالضوء الأزرق ومنتجات تخفف الاحمرار المصاحب لحب الشباب.

الخطوة الرابعة:  استعد للنجاح. أدخل تغييرات على حياتك اليومية تساعد في السيطرة على حالتك. تناول أدويتك الموصوفة يوميًا حسب التوجيهات. يتطلب هذا التزامًا، خاصةً للمراهقين والشباب ذوي الحياة المزدحمة. يتطلب دواء أكيوتين التزامًا أكبر، ولن يرحمك إذا لم تلتزم بالجرعة الموصوفة. راجع بعناية قائمة مكونات جميع منتجات المكياج والعناية بالبشرة، بما في ذلك واقي الشمس. يجب أن تكون معتمدة من أطباء الجلدية، وغير مهيجة، وخالية من الزيوت. مع انتشار الزيوت العطرية في كل مكان، نعم، الزيوت العطرية ضارة ببشرتك، بغض النظر عما يُقال على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب عليك أيضًا البحث عن منتجات خالية من العطور.

الخطوة الخامسة:  التزم بالعلاج. لا يوجد حل فوري لحب الشباب. قد يستغرق التحسن الملحوظ من أربعة إلى اثني عشر أسبوعًا بعد الرعاية الطبية الجيدة. عند حدوث التحسن، تابع مع أخصائي 
المصدر: midwestderm
 

