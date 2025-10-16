قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

زيارة ميدانية لطلاب كلية الهندسة المعمارية بجامعة مايو إلى العلمين الجديدة

خلال زيارة الطلاب لمدينة العلمين
خلال زيارة الطلاب لمدينة العلمين
ايمن محمود

اعلن الدكتور  محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية،   استقبال جهاز مدينة العلمين الجديدة اليوم وفدًا من طلاب كلية الهندسة المعمارية بجامعة مايو.

 وذلك في زيارة ميدانية للتعرف على أحدث أساليب التصميم والتنفيذ بالمشروعات الجارية داخل المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه كان في إستقبالهم مسئولى العلاقات العامة بالجهاز في إطار دعم التعاون الأكاديمي وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي.

أضاف رئيس الجهاز ،أن الزيارة شملت  جولة ميدانية في عدد من المشروعات السكنية والترفيهية بالمدينة، حيث تعرف الطلاب على تفاصيل تنفيذ إحدى الفيلات النموذجية المكونة من طابقين، واطلعوا على مكونات المشروع من واجهات معمارية، وأنظمة العزل، ومفاصل البناء، والسلالم الخرسانية والمعدنية، إلى جانب أعمال التكسية، والتشطيبات الداخلية والخارجية، والفتحات من أبواب ونوافذ.

و قدّم مهندسو المشروعات شرحًا تفصيليًا للطلاب حول مراحل التنفيذ، وأنواع المواد المستخدمة، وطرق معالجة التفاصيل المعمارية والإنشائية، مما أتاح لهم فرصة تطبيق ما يدرسونه عمليًا ومشاهدة النماذج المنفذة على أرض الواقع.

واشار رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة إلى أن الزيارة تضمنت أيضا المرور على بعض المنشآت الخدمية والثقافية بالمدينة، حيث اطلع الطلاب على نماذج من التشطيبات الداخلية وأساليب توزيع الفراغات في القاعات والمباني العامة، مع التعرف على المواد المستخدمة داخل وخارج تلك المنشآت.

وفي ختام الزيارة، أعرب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المرافقون لهم عن تقديرهم لحسن الإستقبال والتنظيم، مؤكدين أن ما شاهدوه من دقة في التنفيذ وتكامل في التخطيط يعكس حجم الجهود المبذولة لتصبح مدينة العلمين الجديدة نموذجًا للتنمية العمرانية الحديثة في مصر.

وأكد الدكتور  محمد خلف الله،  على حرص الجهاز الدائم على دعم الزيارات التعليمية والميدانية لطلاب كليات الهندسة، لما تمثله من فرصة حقيقية لإكتساب الخبرات الميدانية والتعرف عن قرب على مشروعات الدولة القومية، مؤكدًا أن المدينة تعد نموذجًا حيًا للتخطيط العمراني الحديث والتنمية المستدامة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين

