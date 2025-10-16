سقطت من علو.. إصابة طالبة بكسور بإحدى قرى الدقهلية

أصيبت طالبة بكسور متفرقة بالجسم وذلك إثر سقوطها من الطابق الثاني داخل مدرسة ميت مزاح للتعليم الأساسي بالمنصورة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط طالبة من الطابق الثاني.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارة الإسعاف وبالفحص تبين سقوط الطالبة "زينب هاني محمد ، 14 عاما، ومقيمة قرية ميت فاتك، من مدرسة ميت مزاح للتعليم الاساسى

نتيجة السقوط من علو من الدور الثانى.

تم نقل المصابة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي وبالفحص المبدئي تبين إصابتها باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالحوض.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.