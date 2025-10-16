قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
حسن مصطفى: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي
رئيس الوزراء: النيل قضية وجود لا تقبل المساومة.. والتعاون مبدأ لتنفيذ أي مشروع عليه
محافظات

سقطت من علو.. إصابة طالبة بكسور بإحدى قرى الدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

أصيبت طالبة بكسور متفرقة بالجسم وذلك إثر سقوطها من الطابق الثاني داخل مدرسة ميت مزاح للتعليم الأساسي بالمنصورة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط طالبة من الطابق الثاني.

انتقل ضباط  مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارة الإسعاف وبالفحص تبين سقوط الطالبة "زينب هاني محمد ، 14 عاما، ومقيمة قرية ميت فاتك،  من مدرسة ميت مزاح للتعليم الاساسى  
نتيجة السقوط من علو من الدور الثانى.

تم  نقل المصابة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي وبالفحص المبدئي تبين إصابتها باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالحوض.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. 

