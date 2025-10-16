تخفيض عقوبات ووضع نواة المشروع القومي للحراس.. 4 قرارات لاتحاد اليد

عقد اتحاد كرة اليد اجتماع مجلس الادارة أمس الذي ترأسه الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد ومعه الكابتن خالد ديوان نائب الرئيس وأعضاء مجلس الادارة عمرو فتحي وعبير عقيل ومحمد جمال هلايل و خالد صالح وعمرو العدل.

وتقرر الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لاعتماد الميزانية وتقرير مراقب الحسابات ، يوم الخميس ٤ ديسمبر من العام الجاري.

وجاءت القرارات كالآتي: تخفيض عقوبات المواسم السابقة ، رغبة من الاتحاد في فتح صفحة جديدة ومنح فرصة ثانية للجميع ، وتخفيضها بنسبة ٥٠٪.؜

اعتماد برنامج كرة اليد الشاطئية ، ودعم استمرار الكابتن وائل عبد العاطي في قيادة المنتخب استعدادا لخوض بطولة العالم ٢٠٢٦ ، ومحاولة استضافتها في مصر

تكليف المدير الرياضي للاتحاد الكابتن مؤمن صفا والكابتن طارق محروس بإعداد مشروع لتطوير البراعم والناشئين ووضع نواة المشروع القومي لحراس المرمي الذي يستهدف دعم المواهب وتطويرها ورعايتها لخدمة المنتخبات الوطنية.

تكليف عمرو العدل برئاسة بعثة المنتخب الاول للرجال في وديتي البرتغال.

اعتماد كتاب الأسس الخاص بالموسم المقبل والبدء في طباعة الكتاب بعد التعديلات الفنية التي تمت الموافقة عليها.

إعادة تشكيل اللجنة الطبية وتولي دكتور القلب الكبير ياسر عبد الرحمن رئاسة اللجنة الطبية ومعه في العضوية دكتور احمد عبد التواب.

وأخيراً استقر مجلس الادارة علي ضرورة سفر رئيس الاتحاد الكابتن خالد فتحي الي المغرب مع منتخب ٢٠٠٨ لدعم شبابنا في المونديال.