اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
القائمة الكاملة لأسماء المترشحين لمجلس النواب على النظام الفردي بالمحافظات
تحريك أسعار الوقود.. محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين
الصحة العالمية تحذر :الأوبئة في قطاع غزة خرجت عن السيطرة والوضع جدا خطير
براتب 35 ألف جنية.. وظائف خالية بدولة الامارات قدم الآن
بمشاركة 15 دار نشر و30 لوحة فنية.. كواليس افتتاح المعرض الرابع للكتاب في الأقصر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. مفاجأة بالفعاليات والعالم يحتفل في نفس التوقيت..تفاصيل
تشديد الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف بالإسماعيلية بعد تحريك أسعار البنزين
نقل الخبرة الفرنسية في التعليم الفندقي والسياحي إلى الجامعات المصرية.. تفاصيل
مقتـ.ل أسرى إسرائيليين في غارات الاحتلال على غزة
زيادة 13%.. تعرف على أسعار التعريفة الجديدة لركوب السيارات في الجيزة
الحكومة ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية.. وتثبيت الأسعار لمدة عام
أخبار البلد

التضامن تنظم مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والترفيهية لكبار السن

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت وزرارة التضامن الاجتماعي  مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والترفيهية والفنية  وعروض تتضمن مواهب وهويات المسنين، بالإضافة إلى إطلاق العديد من القوافل الطبية فى مختلف التخصصات.

وفي هذا الإطار قامت محافظة دمياط باستضافة  فعاليات وأنشطة 4 محافظات أخرى بمقر دار البر والتقوى لرعاية المسنين ومرضى الزهايمر شارك فيها  400 مسن ومسنة وبحضور نائبة المحافظ ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس جمعية البر والتقوى، كما استضافت محافظة الاسكندرية فعاليات وأنشطة 4 محافظات بمقر دار المسنين بجمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز  شارك فيها  250 مسنا ومسنة وبحضور القيادات المعنية بالمديرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية أن خدمات الرعاية المقدمة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن تكون من خلال ١٧٦ دارًا للمسنين تخدم  ٤٧٠٠ مسن إلى جانب ١٩٠ ناديًا للمسنين و٢٨ مركزًا للعلاج الطبيعي، كما توفر الوزارة الحماية والرعاية للكبار بلا مأوى من خلال ١٨ مؤسسة ، إضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية مثل العمر الذهبي وأحلام الأجيال التي تهدف إلى تحقيق الدمج المجتمعي والتوعية بحقوق كبار السن.

 وأكد أن رعاية كبار السن من  أولويات الوزارة وتشمل تدخلاتها الاجتماعية من خلال عدد من المحاور "حماية ورعاية ومحور الوعي المجتمعي"، بالإضافة إلى  برنامج كرامة من الدعم النقدي لكبار السن، والإعفاء من رسوم المواصلات العامة. 

ومن جانبه أكد محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين أن من المبادرات التى ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "أحلام الأجيال" وتعد جزءاً من استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية، بما يحقق اندماجًا حقيقيًا بين الأجيال ويعزز من استقرارهم النفسي والاجتماعي ويخلق بيئة أسرية إيجابية حيث يمكن للكبار نقل خبراتهم ومهاراتهم إلى الأطفال مما يساهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم ويساهم في تعزيز الشعور بالانتماء والمشاركة بين الأفراد من مختلف الأعمار ، ويساعد الدمج في تحسين الصحة النفسية للأفراد، خاصة كبار السن، من خلال توفير الدعم الاجتماعي والتواصل الفعال ويعمل على تعزيز التكامل الاجتماعي والتعاون بين الأجيال، مما يساعد على بناء مجتمعات أكثر تماسكًا وقوة.

وزرارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والبرامج الثقافية والترفيهية مواهب وهويات المسنين

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

ارتفاع أسعار البنزين

محافظ الدقهلية يعتمد تحريك تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب

موقف سيارات

غرامات رادعة.. الجيزة تخصص أرقاما للشكاوى من زيادة تعريفة ركوب السيارات

محافظ بني سويف

ننشر تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات بعد اعتمادها من محافظ بني سويف

بالصور

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

