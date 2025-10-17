خلل في المحرك.. هبوط إضطراري لطائرة أردنية في مطار حلب الدولي

أعلنت شركة الخطوط الملكية الأردنية، الجمعة، هبوط طائرة الرحلة رقم RJ433 المتجهة من عمّان إلى حلب، والتي كانت تقل 77 مسافرا في مطار حلب الدولي ، بعدما تعرضت لخلل فني بسيط في أحد محركاتها قبيل الهبوط.

وفي بيان لها ؛ قالت الملكية الأردنية أنها إتخذت على الفور جميع الإجراءات اللازمة لضمان راحة المسافرين، حيث تم إنزال المسافرين بالشكل المعتاد بمطار حلب.

كما تم إرسال فريق هندسي متخصص من الملكية الأردنية إلى مطار حلب لمعاينة الطائرة وإجراء الصيانة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدا لإعادة الطائرة بأمان في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الملكية الأردنية أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم على رأس أولوياتها في جميع عملياتها التشغيلية.