قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب
السعودية .. ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
إيناس الدغيدي عن معرض يسرا في الجونة: مبروك والدور على إلهام شاهين|فيديو
الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين
وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
الخطيب: حققنا نجاحات كبيرة.. والأهلي غني بأبنائه المخلصين
المشاط: يجب بناء هيكل جديد لتمويل التنمية يقوم على الشراكات المبتكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس: فتح باب الترشح للجوائز الخاصة للأفراد لعام 2025

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لجوائز الجامعة الخاصة للأفراد للعام 2025، وذلك لتكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجال الفيزياء، وفق الشروط والإجراءات المحددة لكل جائزة كما يلي:

أولاً: جائزة أ.د. كريمات محمود السيد


• تاريخ الإنشاء: 21 يناير 2004، وتم تعديل اللائحة بقرار مجلس الجامعة بتاريخ 2 ديسمبر 2024.
• مجال الجائزة: تمنح لأحسن بحث في مجال الفيزياء على أن يشمل دراسة الخواص البلورية أو الجزيئية للمواد.
• شروط التقدم:
1. تمنح الجائزة للباحث الرئيسي في البحث العلمي، سواء كان منفرداً أو متعاوناً مع آخرين.
2. يجب أن يكون المتقدم من أقسام الفيزياء في كليات الجامعة (العلوم- التربية- البنات- الحاسبات والمعلومات).
3. الدرجة العلمية للمتقدم أثناء التقديم: مدرس.

ثانياً: جائزة أ.د. حسين أبو ليلة


• تاريخ الإنشاء: 26 ديسمبر 1994.
• مجال الجائزة: تمنح لأحسن بحث في مجال الفيزياء لأعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة (العلوم – البنات – التربية – الحاسبات والمعلومات).
• شروط التقدم:
1. تمنح الجائزة للبحث المنفرد في مجال الفيزياء.
2. يمكن أن يكون الباحث المتقدم مع آخرين بشرط الانفراد بالتخصص بين قائمة المؤلفين.
3. الدرجة العلمية للمتقدم أثناء التقديم: مدرس.

ثالثاً: جائزة أ.د. لطيفة الحوطي


• تاريخ الإنشاء 26 فبراير 1995.
• مجال الجائزة: تمنح لأحسن بحث في مجال الفيزياء التجريبية لأستاذ مساعد بأحد أقسام الفيزياء في كليات الجامعة (العلوم – البنات – التربية – الحاسبات والمعلومات).
• شروط التقدم:
1. تمنح الجائزة للبحث المنفرد في الفيزياء التجريبية.
2. يمكن أن يكون الباحث المتقدم مع آخرين بشرط الانفراد بالتخصص بين قائمة المؤلفين.
3. الدرجة العلمية للمتقدم أثناء التقديم: أستاذ مساعد.

إجراءات التقدم لجوائز الجامعة الخاصة للأفراد

يشمل التقدم لجائزة أ.د. كريمات محمود السيد، وجائزة أ.د. حسين أبو ليلة، وجائزة أ.د. لطيفة الحوطي ما يلي:
1. افادة التسجيل على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز
2. تسليم نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من البحث العلمي المنشور.
3. تسليم قائمة معتمدة بأسماء الباحثين الوارد ذكرهم في البحث، تخصصاتهم، ودور كل منهم.
4. قرار مجلس القسم والكلية باعتماد الترشح.
5. بيان حالة حديث للمرشح معتمد من الجامعة.
6. صور شخصية للمرشح 
7. صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.
8. بيانات التواصل للمرشح.
آخر موعد لاستقبال الترشحات: الخميس 18 ديسمبر 2025 
ويغلق باب الترشح نهائيا في 31 ديسمبر 2025

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة يتم الدخول على الرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

مكان التسليم للملفات: مكتب الجوائز - الإدارة العامة للبحوث العلمية - بمبنى الإدارة - خلف قصر الزعفران.
وتدعو إدارة جامعة عين شمس السادة أعضاء هيئة التدريس المستوفين شروط التقدم لجوائز الجامعة الخاصة بالأفراد لعام 2025 إلى المشاركة الفاعلة.
ولتقديم الدعم الفني والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالجوائز، 
من خلال التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]

جامعة عين شمس جوائز الجامعة الخاصة أعضاء هيئة التدريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

ترشيحاتنا

جانب من التدريب

تفاصيل الدورة التدريبةTOT لـ تعريفات ومصطلحات التثقيف الصحي المجتمعي

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين

البيطريين تكشف عن حقيقة تهديد الأعضاء الممتنعين عن سداد الاشتراكات بالشطب

نائب وزير الصحة

نائب وزير الصحة لأطباء الإسكندرية: 80% نسبة الولادات القيصرية كبيرة جدا

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد