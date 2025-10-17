الوادي الجديد .. مصرع شاب أطلق النار على نفسه في مركز الفرافرة

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن أطلق على نفسه الرصاص من سلاح ناري بقرية تابعة لمركز الفرافرة في الوادي الجديد.



القصة الكاملة



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب منتحرا بطلق ناري لمشرحة مسشتفى الفرافرة المركزي.



تبين مصرع " أحمد.م.م"، 24 عامًا، بعد أن أطلق على نفسه طلق ناري بقرية "أبو هريرة" التابعة لمركز الفرافرة، وجرى نقل جثته بمعرفة الإسعاف لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف مباحث الوادي الجديد، تحرياتها للكشف عن ملابسات الواقعة وتفاصيلها.