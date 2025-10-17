حقوق جامعة القاهرة تمنح طلابها إجازة السبت والأحد المقبلين لهذا السبب

أعلنت إدارة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن منح إجازة رسمية لجميع الفرق الدراسية الأربعة، وذلك يومي السبت والأحد الموافقين 18 و19 أكتوبر 2025م، وأوضحت الكلية أنه على جميع الطلاب الالتزام باستئناف الدراسة بشكل طبيعي ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر 2025م.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه جامعة القاهرة عن تنظيم المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى بمدرجات كلية الحقوق، يومى 18 و19 أكتوبر، علما بأن إطلاق هذا المؤتمر بدأ الإعداد له منذ ما يقرب من عام وكان لدينا تصور واضح لهذا المؤتمر، وهو تسريع وتيرة تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى بالقطاعات الحيوية داخل الدولة، وتحقيق الريادة وتعزيزها للجامعة والدولة المصرية فى مشهد الذكاء الاصطناعى على المستوى الاقليمى ومواكبة المستجدات العالمية فى هذا الملف، وتم تشكيل لجان فنية للإعداد لهذا المؤتمر .