برلماني: مشروعات التحول الرقمي تواكب متطلبات سوق العمل الحديث

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها ضمن جهودها لتحقيق رؤية مصر 2030، باعتباره أحد أهم محركات التنمية الشاملة.

أشار" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن الدولة تسعى من خلال مشروعاتها الرقمية إلى تطوير أداء الجهاز الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية، إلى جانب بناء اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على الابتكار ، فضلا عن مواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة.

أكد عضو النواب أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبحت ضرورية لبناء اقتصاد رقمي تنافسي قادر على مواكبة التحولات العالمية.

تجدر الاشارة إلى فعاليات المؤتمر الدولى الأول للذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، و عقب الجلسة الافتتاحية، عقدت الجلسة الاولى تحت عنوان " مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر" بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ود. محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأ. محمد جبران وزير العمل، وأدارت الجلسة د. هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابق.

تناولت الجلسة، رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر بوصفه قاطرة للتنمية المستدامة والتحول الرقمي الوطني، من خلال مناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر حلول ذكية قابلة للقياس والتوسع.

أشارت د. هالة السعيد، في مستهل كلمتها، إلى الفرص والتحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعى وتقنياته، ورحلته الممتدة لعقود، وانتشارها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًة أن هذه القفزة عكست قدرة الذكاء الاصطناعى والتحديات التى تصحب الاستخدام، مضيفًة أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى ملف الذكاء الاصطناعى بداية من تكوين المجلس الوطنى وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى .