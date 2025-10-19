جامعة الوادي الجديد تشارك فى ملتقى "قادة الغد" لتعزيز الوعي الوطني

شاركت جامعة الوادي الجديد فى ملتقى "قادة الغد" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥، بوفد طلابى من مختلف كليات الجامعة بهدف تعزيز الوعي الوطني وتمكين الشباب من قيادة المستقبل بفكر مستنير ومسؤولية مجتمعية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وباشراف الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبإشراف الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة.

وقال الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة إن الملتقى تضمن محاضرات وجلسات حوارية وورش عمل تناولت موضوعات الأمن القومي ومكافحة الشائعات، والقيادة وصناعة القرار، وريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية، إلى جانب أنشطة فنية وثقافية ورياضية أبرزت مواهب الطلاب وعززت روح العمل الجماعي بينهم.

كما شارك الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، في جلسة حوارية بعنوان «تجديد الخطاب الديني وبناء وعي الشباب لتحقيق الأمن الفكري»، مؤكدًا أهمية الفكر المستنير في مواجهة التطرف وترسيخ قيم الانتماء الوطني.

ويجسد الملتقى رؤية وزارة التعليم العالي لإعداد جيل واعٍ وقادر على البناء والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة لمستقبل الوطن.