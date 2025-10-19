التحيوي: كلمة الرئيس سلطت الضوء على الأثر الإنساني والاقتصادي العميق للإرهاب على الدول والمجتمعات

أكدت الدكتورة رحاب التحيوي، الخبيرة في الشئون التشريعية والبرلمانية أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، عكست شاملة وعميقة للأمن القومي المصري لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، مشيدة بتحليل الرئيس لتحديات الماضي والحاضر بشفافية.

وأضافت التحيوي في تصريحات صحفية أن حديث الرئيس عن تكلفة حرب الإرهاب البالغة 100 مليار جنيه، وما تكبدته الدولة من خسائر بعد عام 2011، يمثل دعوة صريحة للمجتمع لاستيعاب حجم التضحيات التي قُدمت، ويؤكد على ضرورة تقدير الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الوطن وسلامة أبنائه، مشيرةً إلى أن هذا الحديث يسلط الضوء على الأثر الإنساني والاقتصادي العميق الذي يتركه الإرهاب على الدول والمجتمعات.

وأشارت إلى أن تناول الرئيس السيسي لخطورة الكلمة وتأثيرها في أوقات الأزمات، وخاصة خلال حرب غزة، يؤكد على وعي القيادة بأهمية الخطاب الوطني المسئول، وضرورة الابتعاد عن أي دعوات قد تهدد استقرار البلاد أو تدفعها نحو مسارات غير محسوبة، وهو ما يعكس رؤية حصيفة تضع مصلحة الـ 110 ملايين مصري في صدارة الأولويات.

ولفتت الدكتورة رحاب التحيوي إلى أن إشارة الرئيس إلى أن ما تمر به مصر حاليًا هو حرب لتغيير الواقع الاقتصادي، يعمق من فهمنا لطبيعة المرحلة الراهنة، ويؤكد أن المعركة ليست تقليدية بل تتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات، مشددةً على أن هذا التحليل يدعو إلى التفاؤل الحذر ويحفز على العمل الجاد والتكاتف لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة، بما يليق بمصر وشعبها.

واختتمت الدكتورة رحاب التحيوي تصريحاتها بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي ترسخ مبدأ الوعي والإرادة والثقة والتحمل كركائز أساسية لعبور التحديات، وأن تفاؤل الرئيس بالمستقبل، رغم قسوة الظروف، يمثل رسالة قوية للمصريين بأن الإيمان والعمل الجاد هما السبيل الوحيد لتحقيق النصر في كل معركة، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية.