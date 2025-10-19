التعلم العالي: "الوافدين" تتابع استقبال ودمج طلاب المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، بدء استقبال ودمج الطلاب الجدد الراغبين في الدراسة بالمركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحرص على تهيئة بيئة تعليمية متكاملة للطلاب الوافدين تضمن للطلاب بداية قوية ومسيرة أكاديمية ناجحة، بما يعكس مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة والتعليم والثقافة، وبإشراف كل من الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين،

وأوضح الدكتور أحمد عبدالغني أن برنامج المركز الثقافي المصري يختص بتقديم تعليم اللغة العربية الفصحى إلى جانب العامية المصرية للطلاب الوافدين، بهدف تزويد الطلاب بمهارات لغوية متكاملة تجمع بين الدقة الأكاديمية وسلاسة التواصل اليومي، بما يُمكّنهم من التفاعل الإيجابي مع البيئة المصرية. كما يُتيح البرنامج للطلاب فرصة التعلّم والتعايش مع الطبيعة الثقافية والمجتمعية في مصر، في تجربة تعليمية فريدة تجمع بين الدراسة والانغماس في الحياة المصرية.

وأكد الدكتور أحمد عبدالغني أن المركز يعمل وفق خطة شاملة تستهدف تطوير محتواه الأكاديمي وتوسيع برامجه التعليمية لتلبية احتياجات الطلاب المختلفة، معربًا عن سعادته بالإقبال المتزايد على تعلم اللغة العربية في مصر، الذي يعكس الثقة المتزايدة في مكانة مصر كوجهة تعليمية مفضلة لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ووجّه الدكتور عبدالغني رسالة ترحيب إلى جميع الطلاب الجدد الدارسين بالمركز، متمنيًا لهم التوفيق في رحلتهم التعليمية، ودعاهم إلى الاستفادة القصوى من تجربتهم في مصر لتعزيز علاقتهم باللغة العربية، وإتقانها بوصفها جسرًا للتواصل الثقافي والمعرفي، مؤكدًا أن هذه التجربة ستسهم في تعميق فهمهم للثقافة العربية، وتوسيع آفاقهم الأكاديمية والإنسانية.

ولفت إلى أن الإدارة تقوم بمتابعة الطلاب الوافدين طوال دراستهم بالمركز بشكل مستمر لضمان سير العملية التعليمية بانتظام وفعالية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب خلال رحلتهم التعليمية لإتقان اللغة العربية.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الثقافي المصري يستقبل طلابًا من جنسيات متعددة تمثل تنوعًا ثقافيًا واسعًا، من بينها: أرمينيا، جورجيا، أمريكا، أذربيجان، ألمانيا، الصومال، تركيا، نيجيريا، الفلبين، كوريا الجنوبية، الهند، أفغانستان، ماليزيا، وسلوفاكيا، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات الأخرى.