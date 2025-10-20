محافظ المنوفية يسلم 155 حالة من الأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم مساعدات مالية وعينية

في لقاء إنساني موسع يسوده الود والمحبة ، التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأكثر من 155 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ،وذلك في إطار سلسلة لقاءات رد الجميل للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، مديري مديريات التموين والعمل والتضامن الاجتماعي ، ووكيل مديرية الصحة.

وفى مستهل لقائه ، رحب المحافظ بالحضور، لافتا إلى أن تلك اللقاءات تأتى في إطار حرصه واهتمامه على فتح قنوات اتصال مباشرة مع جموع المواطنين بصفة عامة ولاسيما الحالات الأولى بالرعاية لتقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي واستقرار المجتمع بأسره، مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح دائما أمامهم لتقديم كافة أوجه الدعم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم ، مشيرا الى أنه يتم استقبال حالات يوميا لتقديم الدعم والمساعدة لهم.

وخلال اللقاء ، قام محافظ المنوفية بتسليم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم بقيمة إجمالية تقارب " مليون والربع مليون جنيه" لإعانتهم على متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، مكلفاً الصحة بالتواصل مع الأسر وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لـ55 حالة مرضية واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم ، ومدير مديرية التموين ببحث الطلبات المتنوعة لـ 48 حالة من الأسر ،وموجهاً التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 17 حالة .

كما سلم المحافظ 30 كرسي متحرك لعدد من حالات ذوي الهمم استجابة لرغبتهم ومساعدتهم علي ممارسة حياتهم الطبيعية بشكل دائم كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، موجهاً بتوفير سكن ملائم لسيدة مسنة بناحية جروان بالباجور دعماً وتوفير حياة كريمة لها، كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة لحالة من مصابي الحروق مراعاة لظروفها الصحية.

وخلال اللقاء، سلم محافظ المنوفية 20 عقد عمل مناسب لعدد من حالات ذوى الهمم بالقطاع الخاص لتوفير مصدر رزق ثابت لهم يعينهم على تحمل أعباء الحياة اليومية ، وخلال اللقاء أشار مديري مديرية العمل إلى أن إجمالي ما تم توزيعه من عقود عمل على ذوى الهمم بلغ 225 عقد خلال عام 2025 بما يساهم في تمكينهم ودمجهم في سوق العمل ، معرباً عن سعادته بتنظيم تلك اللقاءات بشكل دوري لمد يد العون للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا، مشيراً إلي تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والعمل للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي ولا سيما الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة.

ومن جانبه ثمن رئيس جامعة المنوفية الجهود الإنسانية الملموسة لمحافظ المنوفية والتي ينفذها على أرض الواقع والتواصل الدائم والفعال مع جموع أبناء وأهالي المحافظة وتنظيم العديد من اللقاءات اليومية المباشرة والدورية والاستجابة الفورية لكافة الحالات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية ، وجهوده الميدانية المستمرة في متابعة المشروعات التنموية والخدمية وتحقيق طفرة ونقلة نوعية بمستوى الخدمات بكافة القطاعات تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة بربوع المحافظة.

وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم ، مشيدين بجهوده الميدانية المبذولة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات الحيوية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.