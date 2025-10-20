قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تطلق أول ورشة تدريبية وطنية ضمن البرنامج الأفريقي للصحة النباتية بالتعاون مع الفاو

الحجر الزراعي
الحجر الزراعي
شيماء مجدي

استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فعاليات الورشة التدريبية الوطنية الأولى ضمن البرنامج الأفريقي للصحة النباتية، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة"فاو".

ويستهدف  التدريب، تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مجالات الصحة النباتية، بما يضمن حماية الإنتاج الزراعي، تحسين سبل المعيشة، وتأمين تجارة زراعية أكثر استدامة وأمانًا في إفريقيا.

وأكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي،  أن هذا التدريب يمثل إنجازًا هامًا في جهود مصر المستمرة لتعزيز قدراتها في مجال الصحة النباتية وتدعيم أنظمة المراقبة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تفخر بشراكتها مع الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تنفيذ هذا البرنامج الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الفنية للمتخصصين في مجال الصحة النباتية في مصر وأفريقيا.
و أوضح أن اختيار مصر كأول دولة تُطلق هذا البرنامج على المستوى الوطني في سبتمبر 2023، بمشاركة 11 دولة أفريقية، هو دليل واضح على دورها الريادي ومساهمتها الحيوية في التجارة الزراعية العالمية، مشددًا على ضرورة استفادة المشاركين من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية المقدمة في جدول أعمال الورشة.

ومن جانبها رحبت السيدة جاكلين بينات، ممثلة منظمة الفاو في مصر، بجميع المشاركين، موجهة الشكر للشركاء الوطنيين والدوليين. أعربت السيدة بينات عن فخرها باختيار المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في مصر، متمثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لاستضافة هذا النشاط المحوري، مؤكدة أن الخبرة الطويلة للحجر الزراعي تظل ركيزة أساسية في منظومة حماية النباتات بمصر ومساهمًا رئيسيًا في التعاون الإقليمي، مشيرة إلى أن البرنامج الأفريقي للصحة النباتية يأتي كمبادرة استراتيجية وفي وقتها المناسب لتوحيد الجهود بين الدول الأفريقية وتعزيز التعاون والامتثال للمعايير الدولية تحت مظلة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، لمواجهة تحدي الآفات النباتية العابرة للحدود التي تختبر جاهزية النظم الوطنية.

من جانبه، أعرب الدكتور أروب دينج، متحدثًا باسم أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، عن تقديره لحكومة مصر وقيادة الإدارة المركزية للحجر الزراعي على التزامهم بتطوير صحة النبات على المستويين الوطني والإقليمي، موضحا أن البرنامج الأفريقي للصحة النباتية هو مبادرة شاملة تقودها أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بدعم من منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى و مجلس الصحة النباتية الأفريقي، وتهدف إلى تعزيز القدرات الفنية بـ "مناهج علمية حديثة وأدوات رقمية لمراقبة الآفات والإبلاغ عنها.

يهدف البرنامج الأفريقي للصحة النباتية  إلى بناء أنظمة صحية نباتية رقمية وقوية في إفريقيا من خلال تعزيز القدرات الفنية وتشجيع الكشف المبكر عن مخاطر الآفات. وتستمر الورشة التدريبية الوطنية الحالية حتى 23 أكتوبر 2025، وتُعاد في الأسبوع التالي (26-30 أكتوبر)، لتجمع بين الجلسات النظرية والتدريبات الميدانية بهدف تزويد المشاركين بـ أحدث الأدوات والمعارف اللازمة للرصد الفعّال للآفات والإنذار المبكر.

الزراعة الأمن الزراعي التجارة الإقليمية الفاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

ليلي فاروق

رغم طلاقهما.. ليلي فاروق تنعي والدة أمير عيد بكلمات مؤثرة

ريم مصطفي

شاهد.. ريم مصطفي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

هارولد ديفيد

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الـ10 يعلن عن الشخصية الدولية المكرمة

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد