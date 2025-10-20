الزراعة تطلق أول ورشة تدريبية وطنية ضمن البرنامج الأفريقي للصحة النباتية بالتعاون مع الفاو

استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فعاليات الورشة التدريبية الوطنية الأولى ضمن البرنامج الأفريقي للصحة النباتية، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة"فاو".

ويستهدف التدريب، تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مجالات الصحة النباتية، بما يضمن حماية الإنتاج الزراعي، تحسين سبل المعيشة، وتأمين تجارة زراعية أكثر استدامة وأمانًا في إفريقيا.

وأكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هذا التدريب يمثل إنجازًا هامًا في جهود مصر المستمرة لتعزيز قدراتها في مجال الصحة النباتية وتدعيم أنظمة المراقبة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تفخر بشراكتها مع الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تنفيذ هذا البرنامج الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الفنية للمتخصصين في مجال الصحة النباتية في مصر وأفريقيا.

و أوضح أن اختيار مصر كأول دولة تُطلق هذا البرنامج على المستوى الوطني في سبتمبر 2023، بمشاركة 11 دولة أفريقية، هو دليل واضح على دورها الريادي ومساهمتها الحيوية في التجارة الزراعية العالمية، مشددًا على ضرورة استفادة المشاركين من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية المقدمة في جدول أعمال الورشة.

ومن جانبها رحبت السيدة جاكلين بينات، ممثلة منظمة الفاو في مصر، بجميع المشاركين، موجهة الشكر للشركاء الوطنيين والدوليين. أعربت السيدة بينات عن فخرها باختيار المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في مصر، متمثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لاستضافة هذا النشاط المحوري، مؤكدة أن الخبرة الطويلة للحجر الزراعي تظل ركيزة أساسية في منظومة حماية النباتات بمصر ومساهمًا رئيسيًا في التعاون الإقليمي، مشيرة إلى أن البرنامج الأفريقي للصحة النباتية يأتي كمبادرة استراتيجية وفي وقتها المناسب لتوحيد الجهود بين الدول الأفريقية وتعزيز التعاون والامتثال للمعايير الدولية تحت مظلة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، لمواجهة تحدي الآفات النباتية العابرة للحدود التي تختبر جاهزية النظم الوطنية.

من جانبه، أعرب الدكتور أروب دينج، متحدثًا باسم أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، عن تقديره لحكومة مصر وقيادة الإدارة المركزية للحجر الزراعي على التزامهم بتطوير صحة النبات على المستويين الوطني والإقليمي، موضحا أن البرنامج الأفريقي للصحة النباتية هو مبادرة شاملة تقودها أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بدعم من منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى و مجلس الصحة النباتية الأفريقي، وتهدف إلى تعزيز القدرات الفنية بـ "مناهج علمية حديثة وأدوات رقمية لمراقبة الآفات والإبلاغ عنها.

يهدف البرنامج الأفريقي للصحة النباتية إلى بناء أنظمة صحية نباتية رقمية وقوية في إفريقيا من خلال تعزيز القدرات الفنية وتشجيع الكشف المبكر عن مخاطر الآفات. وتستمر الورشة التدريبية الوطنية الحالية حتى 23 أكتوبر 2025، وتُعاد في الأسبوع التالي (26-30 أكتوبر)، لتجمع بين الجلسات النظرية والتدريبات الميدانية بهدف تزويد المشاركين بـ أحدث الأدوات والمعارف اللازمة للرصد الفعّال للآفات والإنذار المبكر.