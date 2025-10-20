حسام مقابل رمضان.. بيراميدز يكشف عن حقيقة عقد صفقة تبادلية مع الزمالك

نفى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن دخول ناديه في صفقة تبادلية مع نادي الزمالك، تتضمن انتقال رمضان صبحي جناح بيراميدز إلى القلعة البيضاء، مقابل حصول النادي السماوي على خدمات مدافع الزمالك حسام عبدالمجيد.

وقال هاني سعيد، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج هاتريك عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا يوجد أي اتفاق أو حديث بين بيراميدز والزمالك بشأن رمضان صبحي كما يُشاع منذ فترة، ولم تحدث أي مفاوضات بهذا الشكل نهائيًا.

وأضاف :"قد أقول اليوم إن الأمر مستحيل ثم يتغير غدًا، لكن بخصوص هذه الصفقة تحديدًا فهي غير مطروحة على الإطلاق.

وتطرق هاني سعيد للحديث عن موقف المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش من اللاعب، مؤكدًا أن رمضان صبحي لا يزال عنصرًا مهمًا في الفريق، رغم تراجع معدل مشاركاته.

وأوضح :"المدرب كان يعتبر رمضان صبحي جزءًا أساسيًا من خططه، ويدرك جيدًا قيمته الفنية، لكن مع تكرار الإصابات، بدأ الاعتماد على عناصر أكثر جاهزية.