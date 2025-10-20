غلق الحسين وخان الخليلي أمام حركة السياحة لمدة ٢٤ ساعة

أخطرت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، غرفة شركات السياحة ،عن عدم حضور الأفواج السياحية للمنطقة إعتباراً من الساعة 12 ظهر الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري.

شركات السياحة



أرجعت الإدارة العام لمباحث السياحة والآثار في منشور مرسل لغرفة شركات السياحية،السبب بمناسبة الإحتفال بمولد الإمام الحسين رضى الله عنه ،ونظرا للإزدحام الشديد بمنطقة خان الخليلي والحسين.



أوضحت إدارة شرطة السياحة والآثار ،أن إستئناف حضور الأفواج السايحية، إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري.



ويُقيم المصريون احتفالين بسيدنا الحسين بن علي -رضي الله عنهما-، الأول: بميلاده المُوافق 3 شعبان من العام الهجري، والثاني: في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الآخر احتفالاً باستقرار رأس الحسين في مصر.

والإمام الحسين هو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو عبد الله ريحانة النبي ﷺ وشبهه من الصدر إلى ما أسفل منه ولما ولد أذن النبي ﷺ في أذنه وهو سيد شباب أهل الجنة وخامس أهل الكساء .