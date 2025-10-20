لابيد يهاجم نتنياهو: من كان رئيس الوزراء في 7 أكتوبر؟ المعارضة؟

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في كلمته اليوم في افتتاح جلسة الكنيست، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، قائلا: "سيدي رئيس الوزراء، لقد استمعتُ باهتمام بالغ لخطابك وتساءلتُ عن حقيقة ما يجري. قلتَ إننا قصفنا إيران، فمن كان رئيس الوزراء عندما تولّت إيران السلطة؟ قلتَ إن حزب الله جمع 150 ألف صاروخ، فمن كان رئيس الوزراء؟ قلتَ إنك انتصرتَ في الحرب، ومن كان رئيس الوزراء في 7 أكتوبر وجلب علينا أكبر كارثة للشعب اليهودي في إسرائيل منذ المحرقة، من؟ المعارضة؟"

و قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القوة العسكرية والسياسية لحماس سيتم تصفيتها ، وذلك خلال كلمة له في الكنيست الإسرائيلي.

و في خطابه أمام الكنيست، قال نتنياهو: "شهدنا أمس انتهاكًا صارخًا من حماس لاتفاق وقف إطلاق النار. وللأسف، قُتل مقاتلان خلال وقف إطلاق النار. شعرت حماس فورًا بثقل ذراعنا - هاجمناها بـ 153 طنًا من القنابل".

وأضاف: "هاجمنا عشرات الأهداف في طول وعرض القطاع، وقضى على العديد من الإرهابيين، بمن فيهم كبار القادة. أوضحتُ منذ البداية أن وقف إطلاق النار ليس ترخيصًا لحماس بتهديدنا. اتفقنا مع ترامب على القضاء على نفوذ حماس العسكري والحكومي".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين إن جيش الاحتلال سيعيد جثث الإسرائيليين القتلى جميعا.

وأضاف نتنياهو في كلمة له، أنه وعد بإعادة الرهائن الأحياء وقد تم ذلك.

وأشار إلى أن هذه الحرب الصعبة تستمر من جيل لجيل والحرب على 7 جبهات كانت امتدادًا لحرب الاستقلال، مضيفا "أزلنا التهديد الوجودي لإيران وأذرعها".

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال أنه سيقوم بإعادة ترميم غلاف قطاع غزة كإقليم للنهضة، لافتا إلى أن المهمة لم تنته بعد إذ لا تزال هناك جثث لإسرائيليين في قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على العمل دون كلل لإعادة جثث المخطوفين القتلى، وأنه لديه إصرار على تحقيق كل أهداف الحرب وسيحققها واستطعنا ذلك لأن حماس شعرت بالسيف على رقبتها.

ونفى نتنياهو أن الصفقة الحالية كانت معروضة على حكومة الاحتلال قبل أشهر ولم تكن حماس مستعدة لقبول الاتفاق من قبل.