الاتحاد السعودي يقلب الطاولة على الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

أنهى فريق الاتحاد السعودي الشوط الأول متقدمًا على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 2-1، في اللقاء المقام على ملعب المدينة بالعاصمة العراقية بغداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

افتتح بسام شاكر التسجيل مبكرًا لصالح الشرطة بعد مرور خمس دقائق فقط من البداية، قبل أن يرد الاتحاد بهدفين متتاليين عن طريق موسى ديابي في الدقيقة 17، وفابينيو في الدقيقة 29، ليقلب الطاولة لصالح الفريق السعودي قبل نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل الاتحاد السعودي مكوّنًا من:

بريدراج رايكوفيتش – أحمد الجليدان – دانيلو بيريرا – كارلو سيميتش – ماريو ميتاي – فابينيو – نجولو كانتي – حسام عوار – محمدو دومبيا – موسى ديابي – روجر فيرنانديز.

ويحتل الشرطة العراقي المركز العاشر في جدول ترتيب البطولة برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الحادي عشر دون رصيد من النقاط قبل مواجهة اليوم.

وتُعد المباراة الخامسة في تاريخ مواجهات الفريق السعودي أمام الأندية العراقية، حيث سبق أن حقق الاتحاد الفوز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في لقاء واحد، وسجل لاعبوه خمسة أهداف واستقبلت شباكه العدد نفسه من الأهداف.