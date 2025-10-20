أحمد جمال: رحلت عن قناة الزمالك بسبب رفضي الهجوم على محمود الخطيب

أكد الإعلامى أحمد جمال أنه رحل عن قناة الزمالك بسبب رفضه الحديث عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بشكل غير مهني.

وقال أحمد جمال الذي حل ضيفا على الإعلامى عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "رفضت الحديث عن الكابتن محمود الخطيب بشكل غير مهني ولا يصح، وحاولوا إقناعي بالحديث عنه خلال الفاصل الذي امتد لـ40 دقيقة".

وتابع أحمد جمال: "هذه الواقعة ذكرت في قلب نادي الزمالك واسألوا استاذ فتحي سند حي يرزق وبشير حسن ورفضت رفضا باتا الحديث عن محمود الخطيب والتي لم تكن في الاسكربت ولو موجودا كنت رفضت".

وأوضح: "قلت لهم لو عاوزين تجيبوا مذيع غير يتكلم هاتوا، وذكر لي شخصيا فجرا أنه تم طردك من قناة الزمالك".