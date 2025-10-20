لم يراعوا حرمة المسجد.. النيابة تباشر التحقيق في واقعة سرقة مكتب بريد

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة سرقة مكتب بريد العوايد بمنطقة عزبة سكينة شرقي الإسكندرية، بعد أن اخترع اللصوص حيلة جديدة للوصول إليه من داخل مسجد ملاصق.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الاسكندرية اخطارا من قسم شرطة الرمل ثان بمحاولة سرقة مكتب بريد.

وكشفت المعاينة الأولية أن المتهمين نجحوا في تنفيذ خطتهم بحفر النفق وهدم جزء من جدار مكتب البريد، لكنهم بمجرد اختراقهم الجدار، انطلقت صافرات الإنذار في المكان، مما دفعهم للفرار هاربين على الفور.

وأحبطت صافرات إنذار محاولة سرقة مكتب بريد العوايد بمنطقة عزبة سكينة شرقي الإسكندرية، بعد أن حفر لصوص نفقًا للوصول إليه من داخل مسجد ملاصق.

وتكثف وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان جهودها لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمسجد ومكتب البريد لضبط الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة استكمال التحقيقات