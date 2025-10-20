لا تريد تعقيد الموقف.. نيكولاس ويليامز يكشف سبب رفض واشنطن منح كييف صواريخ توماهوك

أكد نيكولاس ويليامز، المسئول السابق في الناتو، أنّ ، الناتو ينسق بشكل دائم مع أوكرانيا فيما يتعلق بالمعدات، ويمنحها حزمات التدريب، ويضمن أنه يمنح الدعم السياسي قبل كل شيء ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشكل مثير للسخرية، فهو يعطي الدعم السياسي ليقنع الرئيس ترامب بألا يستمع إلى بوتين وألا يثق فيه.

وحول رفض الولايات المتحدة منح أوكرانيا صواريخ توماهوك، قال نيكولاس ويليامز، المسئول السابق في الناتو، في تصريحات مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تعقيد الموقف وتريد أن تصل إلى طاولة المفاوضات بأسرع وقت وتحدث حالة توافقية ما بين الأطراف في نفس التوقيت".

وتابع، أنّ صواريخ توماهوك رقم مهم في معادلة الصراع وسيجعل هناك قيمة مضافة للعمليات العسكرية الأوكرانية، موضحًا: "نتحدث عن صواريخ كروز أو صواريخ طوافة تتحرك من السفن والفرقاطات والغواصات من البحر الأسود وتتحرك لمديات من 1600 لـ حتى 2500 وهناك طرازات مختلفة من بلوك 1 2 3 4 5 بمديات تصل إلى 2500 هذا الصاروخ، فهو طوله يصل إلى حوالي 7 متر، توجيهه من خلال الجي بي إس".

وواصل: "ومن الممكن أن يتم تعديل توجيهه خلال الطيران حتى يكون أكثر دقة دقته عالية يستهدف البنية التحتية العسكرية بنية الطاقة المنشآت الحيوية أي أهداف تصل إلى العاصمة موسكو فسيعقد الموقف ويغير المعادلة العملياتية بشكل كبير".