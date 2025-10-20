قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

90 صورة من السجادة الحمراء لعرض فيلم " ولنا في الخيال حب" بمهرجان الجونة

نجلاء سليمان   -  
تصوير كيرلس صلاح

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور العرض الخاص والأول لفيلم "ولنا في الخيال حب" الذي أقيم مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة. 

وحضر على السجادة الحمراء كل من يسرا وليلى علوي وأمينة خليل وروجينا وهنادي مهنا وأحمد السعدني ومايان السيد وعمر رزيق وغيرهم من أبطال وصناع الفيلم.

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن مشاركة الفيلم الروائي الطويل "ولنا في الخيال.. حب؟ " للمخرجة سارة رزيق في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة حيث يشهد العرض الأول له ضمن فعاليات دورته الثامنة، المقامة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر، وتعود بذلك أسرة العمل إلى المكان الذي شهد الخطوات الأولى للفيلم من تحضيرات وبروفات، وقالت المنتجة باهو بخش: "سعيدة جدًا بمشاركة الفيلم في مهرجان الجونة، باعتباره واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويمنح فرصة حقيقية لوصول الفيلم إلى جمهور متنوع من صناع السينما والنقاد وعشاق الفن. رحلة إنتاج الفيلم كانت طويلة وصعبة نظرًا لتنوع أماكن التصوير وطبيعته التي تحتفي بالفنون، فقد صورنا في المسرح المكشوف والكبير بدار الأوبرا المصرية، وأكاديمية الفنون، والمعهد العالي للسينما، والكونسرفتوار، وغيرها من مواقع مصرية استثنائية ذات قيمة أدبية وتاريخية وثقافية. سعينا جاهدين لتحقيق هذا كجهة إنتاج، ومشاركة الفيلم في مهرجان يحتفي بالفن كمهرجان الجونة يُقدّر مجهود فريق العمل، ويليق بالفيلم".
أما الفنان أحمد السعدني فقال: "الفيلم بدأ فعليًا في الجونة، من خلال البروفات والتحضيرات، لذلك أعتبر مشاركته وعرضه هنا إشارة إيجابية. أجواء الجونة تشبه روح الفيلم المليئة بالطاقة الإيجابية والتفاصيل الجميلة. أرى أن المهرجان هو أفضل نافذة لعرض العمل، وأنا متحمس لمعرفة ردود الأفعال، خاصة أنه تجربة مختلفة بالنسبة لي".
وقالت الفنانة مايان السيد: "منذ بداية العمل على الفيلم وتحضيراته في الجونة تمنيت أن نعود لعرضه هنا ونحتفل به، لأنه يمثل حالة خاصة بالنسبة لنا. أشعر بسعادة كبيرة لمشاركته وسط صنّاع السينما في نفس المكان الذي بدأنا فيه. مهرجان الجونة من أكثر المهرجانات التي أحبها، وأشعر بالبهجة دائمًا أثناء تواجدي فيه. متحمسة أن الجمهور سيعيش نفس الإحساس الذي كنت أشعر به وأنا أشاهد أفلام المهرجان، وهو ما أتمنى أن يصلهم من خلال فيلمنا"، وأضاف عمر رزيق: "من المميز عرض الفيلم في مهرجان كبير مثل الجونة، وأنا متحمس جدًا لمشاهدته مع الجمهور وتسليط الضوء عليه. أعتقد أن الحضور سيكتشف مجموعة من العلاقات العميقة والمميزة في أحداثه".
من جانبها، عبرت المخرجة سارة رزيق عن مزيج من السعادة والقلق، وقالت: "سعيدة بعرض الفيلم لأول مرة على جمهور مهرجان الجونة، لكنني أيضًا متخوفة من حضور المتخصصين في السينما من مختلف أنحاء العالم لتقييمه، بالنسبة لنا، العرض الأول في الجونة يحمل شقين: الأول أن المهرجان يوفرexposure  مهمًا للأفلام، ونحن سعداء أن فيلمنا سيعرض هنا لأول مرة، أما الشق الثاني فهو أن للمكان خصوصية كبيرة عند فريق العمل، حيث التقينا أول مرة، وقرأنا السيناريو، وأجرينا البروفات بدعم من شركة الإنتاج".
الفيلم تدور أحداثه في إطار يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعي انطوائي يتجنب الانخراط في أي علاقات اجتماعية إلا في حدود ضيقة، إلى أن يجد نفسه في علاقة مليئة بالتناقضات تضعه أمام مأزق وصراع بين عقله وقلبه: فهل ينقاد وراء مشاعره غير المتوقعة، أم يقرر إنهاء العلاقة قبل أن تتعقّد؟
الفيلم من إنتاج ريد ستار لباهو بخش وصفي الدين محمود، وإخراج وتأليف سارة رزيق وبطولته أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، فريدة رجب، عفاف مصطفى، بالإضافة إلي ظهور خاص لعدد من صناع السينما والنجوم، وبيشارك في تنفيذ الفيلم مدير التصوير محمد جاد، مهندس الديكور حمزة طه، المونتير أيمن منصور، مصممة الملابس ليلى ماجد، الموسيقار خالد حماد ومهندس الصوت علاء عاطف ومكساج لمحمد صلاح ويأتي الفيلم في إطار خطة "ريد ستار" لصناعة أفلام تناقش قضايا المجتمع من خلال أعمال فنية تقدم الفائدة ولا تنسى المتعة، ومكانتها كواحدة من أبرز الشركات الداعمة للأفلام المستقلة والتجارب السينمائية الجديدة، كما تراهن في هذا الفيلم على فريق أغلبه يخوض تجربته الأولى في الفيلم الروائي الطويل، وإلى جانب سارة رزيق المخرجة، فإنه العمل الأول لمدير التصوير الواعد محمد جاد.

