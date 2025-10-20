أحمد موسى عن تتويج المغرب بكأس العالم للشباب: يوجد احترام ومنظومة عبقرية.. و«مفيش مجاملات»| فيديو

أثنى الإعلامي أحمد موسى على منتخب المغرب بعد تتويجه التاريخي بلقب كأس العالم للشباب في تشيلي بعد انتصاره على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «المغرب عمل ماتش مفيش أحلى من كده قدام الأرجنتين وكسب 2-0 وكان ممكن منتخب المغرب يكسب سكور».

وأردف قائلًا: «منتخب المغرب للشباب فاز على كل المنتخبات الكبيرة.. لاعبو المغرب مش رايحين يمثلوا البلد تمثيل مشرف دول رايحين ياخدوا البطولة».

وتابع قائلًا: «هناك في احترام وفي نظام ومفيش مجاملات.. لا مجاملات سواء للاعب ده ولا النادي ده مفيش الكلام ده.. في منظومة وكله ماشي زي ما بيقول الكتاب.. في منظومة رياضية عبقرية في المغرب».

وأكد أحمد موسى أن لاعبي منتخب المغرب للشباب يستحقون أن يكونوا أبطالًا للعالم، مضيفًا أن «منتخب المغرب رايح كأس العالم 2026 وهيعملوا حاجة هناك».