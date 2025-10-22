قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد
يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء
مانشستر سيتي يتقدم على فياريال بثنائية في الشوط الأول بدوري الأبطال
برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025: تجنب المؤامرات المهنية

حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

كن حساسًا تجاه حبيبك وأثبت جدارتك في العمل. تعامل مع ثروتك بحكمة، وتأكد من اتباعك نمط حياة صحي.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

قد تظهر مشاكل بسيطة تتطلب حلًا فوريًا. قد يكون حبيبك عنيدًا، وهذا قد يُفسد جدولك اليومي. يطلب منك حبيبك قضاء بعض الوقت معه. تجنب الجدال اليوم، وإذا كنت تنوي تطوير علاقتك، عرّف شريكك على والديك.

توقعات برج الثور صحيا

تناول وجبات نباتية بسيطة مع الفواكه والحبوب الكاملة. أرح عينيك من الشاشات لبضع دقائق كل ساعة. مارس التنفس العميق عند الشعور بالتوتر. إذا شعرت بانخفاض طاقتك، نم مبكرًا وتجنب الأنشطة الشاقة. العناية اللطيفة والهدوء النفسي سيحافظان على توازن جسمك وعقلك طوال اليوم. شارك عائلتك اليوم محادثة مريحة.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا 

 لن تُجدي سياسات العمل نفعًا، كما أنها تُجنّبك المؤامرات المهنية. يتوقع موظفو الحكومة تغييرًا في مواقعهم، بينما سيواجه المتخصصون في القانون والقضاء والمبيعات ضغوطًا للتنازل عن أخلاقيات العمل. قد يُفكّر رجال الأعمال بجدية في إطلاق مشروع أو منتج أو فكرة جديدة اليوم

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

 حافظ على روتين بسيط لتحقيق التوازن، واحتفل بالإنجازات الصغيرة لتحافظ على حماسك. حافظ على روح هادئة مفعمة بالأمل

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

ترشيحاتنا

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

