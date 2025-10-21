غدا.. ضعف المياه عن قرية المعصرة بإهناسيا ودنديل فرع ناصر ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن قرية المعصرة -مركز اهناسيا-قرية دنديل فرع ناصر.

، غدا الأربعاء الموافق22/10/2025 من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 5 مساءً لمدة 3 ساعات، وذلك نظراً لوجود أعمال صيانة محبس قطر 6 بوصة زهر على خط الطراد بمحطة معصرة نعسان الجديدة (فرع إهناسيا) .

وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .

